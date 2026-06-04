Madagascar: Consommation - Le marché de Behoririka attire les revendeurs du 26 juin

À quelques semaines de la fête de l'Indépendance, Behoririka devient le principal centre d'approvisionnement en articles festifs pour les commerçants de la capitale et des régions.

À l'approche de la célébration de l'Indépendance du 26 juin, les immeubles commerciaux de Behoririka, à Antananarivo, connaissent une forte affluence. Chaque jour, de nombreux revendeurs venus de la capitale, mais surtout des régions, s'y approvisionnent en articles destinés aux festivités. Les commerçants régionaux figurent parmi les principaux clients de ces espaces de vente en gros. Ils achètent d'importantes quantités de marchandises pour les revendre ensuite dans leurs localités respectives. Les détaillants d'Antananarivo participent également à cette dynamique commerciale.

Les rayons proposent une large gamme de produits festifs, notamment des épées lumineuses, des ailes de fée, des ballons, des pistolets-jouets et divers gadgets lumineux. Importés majoritairement de Chine, ces articles sont particulièrement prisés des enfants à l'approche du 26 juin. Les prix de gros varient généralement entre 2 000 et 20 000 ariary selon les modèles. « Nous venons ici parce que les prix de gros sont plus abordables. Behoririka constitue un véritable centre d'approvisionnement pour les commerçants des régions », témoigne une commerçante venue de Nosy Be.

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Articles interdits

Elle souligne toutefois la concurrence entre les produits importés et certaines fabrications locales, notamment les lampions malgaches. Selon elle, les jouets lumineux chinois attirent davantage les consommateurs, ce qui risque de limiter les ventes des articles fabriqués localement.

Dans les immeubles commerciaux, les vendeurs qui ne parviennent pas à écouler l'ensemble de leurs marchandises avant la fête conservent généralement leurs stocks pour les prochaines périodes festives. Cette pratique leur permet de réduire les pertes et d'assurer la continuité de leur activité.

Par ailleurs, certains articles interdits lors des festivités, notamment les lasers, demeurent visibles chez quelques commerçants malgré les restrictions annoncées par les organisateurs. L'intensité de l'activité observée à Behoririka confirme ainsi son rôle de plaque tournante de la distribution d'articles festifs à l'approche du 26 juin. Chaque année, ce pôle commercial alimente les marchés de la capitale et de nombreuses régions, faisant de cette période un rendez-vous économique important pour les revendeurs.