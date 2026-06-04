Madagascar: Des soins gratuits proposés au CHU Befelatanana

Des journées portes ouvertes destinées au grand public se tiennent ce jour et demain au Centre Hospitalier Universitaire Joseph Raseta Befelatanana (CHU-JRB), dans le cadre de la célébration de son centenaire.

« Au cours de ce siècle d'existence, le CHU-JRB a joué un rôle majeur dans le domaine de la santé à Madagascar. Des millions de patients y ont été pris en charge et l'établissement figure parmi les principaux centres de formation des étudiants et des professionnels de santé du pays », indique un communiqué du ministère de la Santé publique publié hier. À cette occasion, plusieurs dépistages gratuits sont proposés au public, notamment pour l'hypertension artérielle, le diabète, le VIH/sida ainsi que diverses maladies respiratoires.

Cette initiative représente une véritable aubaine pour de nombreux patients, certaines personnes attendant ce type d'occasion pour se faire consulter. « J'ai entendu l'annonce à la télévision. Je me suis alors dit que c'était une opportunité à saisir, puisque les prestations sont gratuites », témoigne Rasendrahasina, une quinquagénaire. Des séances d'information et de sensibilisation sur les services médicaux offerts par l'hôpital sont également organisées. Des jeux et différentes animations viennent compléter le programme afin de marquer cet événement.

Selon les organisateurs, cette initiative vise à encourager la population à prendre davantage soin de sa santé et à accorder une place importante à la prévention des maladies. Cette célébration constitue aussi une opportunité pour le grand public de découvrir l'univers médical et de mieux comprendre les missions du CHU-JRB au service de la santé des Malgasy.

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