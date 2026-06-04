Madagascar: L'épisode de grand froid se réduit

L'hiver s'installe sous un beau soleil, en ce début de mois de juin. « Le soleil brillera généreusement sur l'ensemble des Hautes Terres après la dissipation des brumes matinales, demain (NDLR : ce jour) », selon les prévisions des prochains jours communiquées, hier, par Lahatra Mampionona, prévisionniste auprès de la Direction générale de la Météorologie. Les températures varieraient entre 11 et 26 °C pour Antananarivo, ce jour, et les maximales atteindraient

27 °C, vendredi, un niveau relativement élevé pour la saison. Par rapport à la normale, ces températures sont élevées. « Pour le mois de juin, les températures minimales sont au-dessus de 10 °C, sur les Hautes terres centrales. Il nous arrive d'avoir des températures de 8 voire de 7 °C, en cette période. Même chose pour les maximales, elles sont normalement autour de 24, 25 °C, alors qu'on a, en ce moment, des températures maximales de 27 °C, elles atteignent même 28 °C », enchaîne ce prévisionniste.

Cet hiver 2026 pourrait être marqué davantage par des températures élevées que par des épisodes de froid prolongé. « Il est peu probable que l'on atteigne les 0 °C, cette année. Cet hiver s'annonce plus doux que la normale, les fenêtres de grand froid propices à une chute brutale des températures seront très limitées », explique Zo Rakotomavo, de la Direction générale de la Météorologie.

Variabilité naturelle

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Les prévisions de température moyenne seront plus chaudes que la normale saisonnière dans toutes les régions de l'île pour la période de juin à août 2026, selon les mises à jour des prévisions saisonnières - juin à août 2026. « Les températures devraient rester relativement élevées pour la saison, avec des matinées et des journées généralement plus chaudes que celles observées lors d'un hiver habituel », précise Zo Rakotomavo. Le thermomètre devrait afficher 1 °C de plus que les moyennes de saison. « Il s'agit d'une variabilité naturelle, mais elle est accentuée par le contexte mondial de réchauffement climatique dans lequel nous nous trouvons », explique t-il.

Lahatra Mampionona souligne toutefois que cet hiver plus doux que la normale ne signifie pas pour autant une absence totale de froid. « Le froid se fera bel et bien ressentir », insiste-t-il.