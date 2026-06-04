Madagascar: Rugby à VII/Africa men's CUP 2026 - Les Makis visent le podium continental à Maurice

Les 20 et 21 juin prochains, le complexe SPARC de Cascavelle, à l'île Maurice, accueillera l'Africa Men's Cup 2026 de rugby à VII. Douze nations seront en lice pour le titre continental dans un tournoi qui s'annonce particulièrement relevé. La sélection malgache, vice-championne d'Afrique sortante, évoluera dans la poule B aux côtés de l'Ouganda, du Ghana et de la Tunisie.

Sur le papier, les Makis disposent d'une belle carte à jouer. L'Ouganda apparaît comme l'adversaire le plus redoutable du groupe. Régulièrement présent dans le haut du classement africain, le rugby ougandais fait partie des candidats naturels au dernier carré. Les Cranes seront donc l'équipe à battre pour espérer terminer en tête de la poule.

Face au Ghana et à la Tunisie, Madagascar part avec davantage de garanties grâce à son expérience. Les deux sélections progressent mais ne disposent pas encore du même vécu que les Makis dans les grandes compétitions continentales. L'expérience acquise par les Malgaches ces dernières années pourrait faire la différence lors des rencontres décisives.

Outsider crédible

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La confiance est également nourrie par les performances récentes. En 2025, Madagascar avait réalisé un parcours remarquable en atteignant la finale de l'Africa Men's Cup, ne s'inclinant que face à l'Afrique du Sud. Les Makis avaient alors devancé des nations majeures comme le Zimbabwe et le Kenya pour terminer à une historique deuxième place depuis l'an 2000.

L'édition 2026 marque la 17e participation de Madagascar à la compétition continentale. Depuis une modeste 9e place en 2000, les Makis ont progressivement gravi les échelons. Quatrièmes à plusieurs reprises entre 2012 et 2019, ils ont ensuite retrouvé le podium en 2024 avant de décrocher l'argent continental en 2025.

Cette trajectoire ascendante nourrit les ambitions du staff technique. Le directeur technique national de Malagasy Rugby, Antsoniandro Randrianorosoa, se montre d'ailleurs optimiste : « Par rapport aux autres pays de la poule B, Madagascar est en bonne position pour sortir de sa poule. Ces trois adversaires sont à la portée de nos Makis. L'objectif est de terminer au moins vice-champion d'Afrique afin de pouvoir participer à la Seven Series 3, comme cela a été le cas dernièrement à Dubaï. »

Si l'Afrique du Sud et le Kenya figurent parmi les grands favoris du tournoi, Madagascar possède désormais le statut d'outsider crédible. Son palmarès récent et la stabilité de son groupe forcent le respect. Au vu des résultats enregistrés depuis deux saisons, une place dans le top 3 paraît à la portée des joueurs malgaches.