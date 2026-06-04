Gambie: L'hypothèque du 3ème mandat ?

analyse

Le mandat du Président Adama Barrow qui arrive à son terme en décembre 2026, date indiquée par la CENI pour la tenue de la présidentielle, ouvre aujourd’hui une perspective polémique avec la volonté de ce dernier de briguer un 3ème mandat, malgré son annonce initiale de se limiter à 2 mandats.

En vérité, il faut dire que la Constitution gambienne de 1997, sous l’ère Yahya Jammeh, dont la révision a été rejetée à deux reprises (en septembre 2020 et juillet 2024) par l’Assemblée nationale, autorise une candidature du président sortant sans limitation du nombre de mandats.

Le verrou de l’Assemblée nationale, notamment sur la limitation des mandats présidentiels à deux applicable au mandat en cours, reste pour l’heure la principale contestation de l’opposition. La majorité des ¾ des députés sur les 58 que compte l’Assemblée n’a pu être obtenue faute d’un vote favorable du camp de Barrow.

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C’est dire donc que c’est le statu quo qui va prévaloir pour le prochain scrutin présidentiel de 2026, et sans doute, si tout se passe bien pour les partisans de Barrow majoritaires à l’Assemblée nationale avec leur parti le NPP, mais aussi, pourquoi pas, ceux de l’UDP son ancien parti, qui d’ailleurs est divisé sur la question entre ceux favorables à une limitation du mandat avec effet immédiat, et ceux qui sont contre, lesquels feront face à Barrow avec leur candidat Ousseinu DARBOE, l’ancien mentor de Barrow.

Donc, la seule possibilité de révision constitutionnelle envisageable, qui se profile à l’horizon, pourrait trouver une issue lors des prochaines législatives ; à supposer bien entendu que l’opposition, l’UDP notamment, les remporte avec une majorité qualifiée à l’Assemblée.

Car pour l’heure, le protocole de la CEDEAO A/SP1/12/01, sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au protocole relatif aux mécanismes de prévention des conflits, à la gestion, la résolution, le maintien de la paix et de la sécurité de 2001, indique que 6 mois avant l’échéance électorale, aucune modification de la loi électorale ne peut survenir, sauf consensus entre tous les acteurs. On est en plein dans les délais butoirs. Le suffrage universel sera donc le seul baromètre à l’aune duquel on pourrait apprécier la volonté des Gambiens de s’engager dans le sens de la limitation des mandats, souhaitée aussi par les partenaires techniques et financiers de la Gambie.

C’est dire, que la prochaine échéance des législatives du mois d’avril 2027 sera assez décisive, si d’aventure l’opposition réunie crée les conditions de renversement de la tendance au parlement actuellement défavorable à la limitation du mandat présidentiel, de façon immédiate ou rétroactive.

D’ores et déjà il faudra d’abord passer par la présidentielle, qui certainement sera très ouverte avec les 6 candidats déclarés au départ que sont : Adama Barrow (le Président sortant) du Parti national du peuple (NPP), le vétéran Ousseinou Darboe de l’UDP, Mammah Kandeh du Congrès démocratique de la Gambie, Halifa Sallah de l’Organisation démocratique du peuple pour l’indépendance et le socialisme, Abdoulie Ebrima Jammeh du Parti de l’Unité nationale, et enfin Essa Mbaye Faal, candidat indépendant, tous favorables à la limitation des mandats sauf Barrow.

Pour un scrutin uninominal majoritaire à un tour, l’hypothèque du 3ème mandat va peser sur le déroulé de la présidentielle, et sur l’attitude des différents candidats, étant entendu que si cette dispersion des voix induite par la multitude des candidatures se maintient, il y a fort à parier que Barrow risque de rempiler pour un troisième mandat, synonyme d’une remise au placard de la réforme constitutionnelle, à moins que Barrow et sa majorité n’en décident autrement. Qui sait ?