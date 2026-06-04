Madagascar: PFL quarts de finale - CFFA et Ajesaia complètent le carré final

Place au Final Four. Le calendrier des demi-finales du championnat D1 Élite est connu. CFFA et Ajesaia rejoignent en demi-finales les deux premiers qualifiés, notamment Disciples FC et Elgeco Plus. En Final Four, Disciples FC, champion en 2024, affrontera Ajesaia et le champion en titre, Elgeco Plus, jouera contre CFFA.

Le quart de finale en format unique entre CFFA et Cosfa a été sous tension et plein de suspense hier au By-Pass. Les hommes de Franck Rajaonarisamba n'ont écarté les Militaires qu'au bout de la prolongation. Les deux équipes se sont neutralisées 1 partout à l'issue du temps réglementaire. L'équipe d'Andoharanofitsy a raté au moins deux occasions nettes en première période, entre autres la frappe du Barea Chan 2025, Cristiano, qui a frôlé la barre transversale (14e) ainsi que le coup franc cadré de Bonard, boxé par le portier des Militaires (44e). Le tir puissant du latéral droit de Cosfa, Garol, est pour sa part passé juste au-dessus de la lucarne (34e).

Cristiano et Gregas ont poursuivi leur pression au retour des vestiaires mais leurs tirs ont frôlé la cage adverse. L'attaquant du Cosfa, Toky, a ouvert la marque à la 57e minute (1-0). Une minute plus tard, ce dernier, sur une action au deuxième poteau, a envoyé la balle de sa tête au petit filet.

Doublé de la victoire

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Loulou a inscrit le but de l'égalisation sur penalty à la suite d'une faute sur Gregas dans la surface (65e).CFFA a dominé les débats dans les dix dernières minutes de la première mi-temps. Servi par Henintsoa du côté droit, Miraja, au poteau opposé, a envoyé le ballon au-dessus de la transversale (78e). Gregas s'est ensuite offert le deuxième but, celui de la victoire du CFFA, servi par l'intenable ailier droit Henintsoa en seconde période de la prolongation (108e). « Cette fois, nous avons battu le Cosfa dans le fair-play. Ce n'est qu'une étape mais l'aventure continue pour nous », se réjouit Franck Rajaonarisamba.

Concernant l'autre match d'hier, un score nul et vierge a été suffisant pour Ajesaia de composter son billet pour les demi-finales après sa victoire 2-1 au match aller. À la recherche au moins du but de l'égalisation, AS Sainte-Anne a nettement dominé la rencontre tandis que l'équipe d'Antaninkatsaka a plutôt temporisé le jeu en se contentant des rares contre-attaques. Leto a manqué de peu le but de l'égalisation en seconde période, son tir a heurté la barre transversale (57e). Le tir du même Leto, après avoir éliminé le gardien de but de l'Ajesaia, a été dégagé de justesse à la limite de la ligne de but (90e).

« Nous connaissons bien leurs points forts et nous nous étions bien préparés pour faire face à sa stratégie », confie le coach des Jaunes, Yves Rabemaromanga. « Nos joueurs n'ont pas bien appliqué les consignes, notamment l'attaque à outrance sur les deux ailes. Ils n'étaient pas très à l'aise avec ce petit terrain », explique l'entraîneur de Ste Anne, Clovis Rafesia.