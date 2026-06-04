Tunisie: La STB Bank annonce un concours national pour 279 recrutements

4 Juin 2026
La Presse (Tunis)

La Société Tunisienne de Banque (STB Bank) a annoncé l'organisation d'un concours public externe pour le recrutement de 279 agents et cadres, au titre de l'année 2026. Le processus de sélection se fera sur dossier ainsi que par des épreuves écrites et orales, conformément aux conditions de participation définies par l'établissement.

Ce recrutement concerne plusieurs niveaux de qualification, allant du baccalauréat aux diplômes de licence, maîtrise et master, dans diverses spécialités, notamment les sciences économiques et de gestion, le droit, les sciences fondamentales ainsi que les technologies numériques. L'objectif est de renforcer les effectifs de la banque afin de répondre à ses besoins opérationnels sur l'ensemble du territoire tunisien. Les inscriptions se font exclusivement en ligne via la plateforme dédiée. Les candidats peuvent télécharger l'avis de recrutement ainsi que les conditions de participation directement sur le site.

La période d'inscription ouvrira le 2 juin 2026 à 08h30 et se poursuivra jusqu'au 1er juillet 2026 à 17h00. La STB Bank précise que le concours sera conduit dans le respect des conditions de participation arrêtées et selon un processus transparent basé sur l'évaluation des dossiers et des épreuves.

Pour plus d'informations sur les postes, cliquez ici 

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https://recrutement.stb.com.tn/home/assets/docs/Annonce%20du%20Concours%202026.pdf

Pour plus d'informations sur les conditions de participation, cliquez ici

https://recrutement.stb.com.tn/home/assets/docs/conditions%20de%20participation%20concours-2026.pdf

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