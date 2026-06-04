Tunisie: Marubeni veut renforcer ses investissements dans les énergies renouvelables

La coopération économique et énergétique entre la Tunisie et le Japon s'est renforcée à l'occasion d'une rencontre tenue au siège de l'Ambassade de Tunisie à Tokyo. L'ambassadeur de Tunisie au Japon, Ahmed Chafra, a reçu une délégation du groupe japonais Marubeni Corporation conduite par Yuji Otsuka, directeur général de la division Énergie et Infrastructures pour le Moyen-Orient et l'Asie centrale.

Au coeur des échanges : l'état d'avancement des projets déjà engagés par Marubeni en Tunisie dans le secteur des énergies renouvelables, ainsi que les perspectives d'expansion des investissements du groupe dans le pays. Les discussions ont particulièrement porté sur les projets réalisés dans le cadre du mécanisme de crédit conjoint (Joint Crediting Mechanism - JCM), un dispositif de coopération climatique permettant de soutenir des initiatives de réduction des émissions de carbone dans les pays partenaires.

La rencontre a également permis d'examiner les opportunités d'élargissement de la présence de Marubeni en Tunisie vers d'autres secteurs à forte valeur ajoutée. Le groupe japonais a exprimé son intérêt pour des domaines liés à la transition énergétique et au développement durable, considérés comme prioritaires dans la stratégie économique tunisienne actuelle.

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En arrière-plan, cette dynamique s'inscrit dans la volonté de la Tunisie de renforcer son attractivité auprès des investisseurs internationaux, notamment asiatiques, dans un contexte mondial marqué par l'accélération des politiques de transition énergétique. Le pays mise sur les énergies renouvelables comme levier de croissance, de souveraineté énergétique et de création d'emplois qualifiés.

Pour Marubeni, acteur majeur du commerce et de l'investissement international, la Tunisie représente une plateforme stratégique entre l'Europe, l'Afrique et le bassin méditerranéen. Les projets déjà en cours dans le cadre du JCM constituent une base solide pour envisager une montée en puissance de ses activités dans le pays.

Cette rencontre illustre ainsi la convergence d'intérêts entre les deux parties : d'un côté, une Tunisie en quête de capitaux et de technologies pour accélérer sa transition énergétique ; de l'autre, un groupe japonais cherchant à étendre son empreinte dans des marchés émergents à fort potentiel. À l'issue des échanges, les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de poursuivre le dialogue et d'explorer de nouvelles pistes de coopération, notamment dans les secteurs liés à l'énergie propre et aux infrastructures durables.