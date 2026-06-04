Tunisie: Fonction publique - Lancement de trois concours pour ingénieurs, techniciens et archivistes

Le ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières a annoncé l'ouverture de trois concours externes sur épreuves visant le recrutement de 43 agents répartis entre les corps des ingénieurs principaux, des techniciens et des administrateurs de documents et d'archives.

Ces recrutements, publiés au Journal officiel de la République tunisienne du 2 juin 2026, s'inscrivent dans une démarche de renforcement des ressources humaines du ministère. Ils visent à soutenir ses structures centrales et régionales en compétences techniques et administratives, afin d'améliorer la gestion du patrimoine foncier de l'État et de moderniser les systèmes numériques qui y sont associés.

20 ingénieurs principaux à recruter

Un premier concours, prévu le 30 juillet 2026 et les jours suivants, concerne le recrutement de 20 ingénieurs principaux au sein du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

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Les postes sont répartis comme suit :

Génie civil : 11 postes

Génie informatique : 5 postes

Génie électrique : 2 postes

Génie mécanique : 1 poste

Génie minier : 1 poste

21 techniciens dans plusieurs spécialités

Parallèlement, un second concours externe sera organisé à la même date pour le recrutement de 21 techniciens relevant du corps technique commun des administrations publiques au sein du ministère.

Les spécialités concernées sont :

Topographie et cartographie : 6 postes

Génie informatique : 4 postes

Génie civil : 3 postes

Électricité : 2 postes

Mécanique : 2 postes

Climatisation : 2 postes

Génie agricole : 1 poste

Électronique : 1 poste

Le dispositif comprend également un troisième concours externe destiné au recrutement de deux administrateurs de documents et d'archives. Cette mesure vise à renforcer la gestion et la gouvernance du fonds documentaire, ainsi que la préservation de la mémoire administrative et foncière du pays. Selon les arrêtés signés par le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, Wajdi Hdhili, la date limite de dépôt des candidatures pour l'ensemble de ces concours est fixée au 30 juin 2026.