Afrique du Nord: 'Le ferry reste le moyen de transport le plus compétitif' - Matteo Catani défend un modèle toujours gagnant

Dans un contexte de transformation accélérée du transport maritime en Méditerranée, le groupe GNV, filiale du MSC Group, franchit une nouvelle étape stratégique en renforçant sa flotte et en consolidant ses positions sur les axes reliant l'Europe du Sud et l'Afrique du Nord. L'entreprise mise désormais sur des navires de nouvelle génération propulsés au Gaz Naturel Liquéfié (GNL), tout en confirmant la place centrale de ses marchés historiques, au premier rang desquels figure le Maroc, l'Algérie et la Tunisie.

Deux unités récentes, le GNV Aurora et le GNV Virgo, incarnent cette nouvelle phase de développement. Dotés des technologies les plus avancées en matière de propulsion au GNL, ces navires seront progressivement déployés à partir de juin et juillet sur les lignes reliant Tanger Med, Barcelone et Gênes. Cette organisation repose sur une logique de hubs régionaux, avec Barcelone comme point de transit stratégique et Gênes comme principal centre de soutage GNL, permettant un ravitaillement régulier tous les quatre à cinq jours.

Cette montée en puissance s'inscrit dans un programme d'investissement estimé à 1,3 milliard d'euros, qui prévoit le renouvellement progressif de la flotte d'ici 2030, avec l'introduction de plusieurs autres navires. Au-delà de l'augmentation des capacités, l'objectif affiché est clair : réduire l'empreinte environnementale du transport maritime en accélérant l'adoption de carburants de transition comme le bioGNL et le GNL synthétique.

Le lancement opérationnel de ces deux navires a été marqué par la cérémonie de baptême du GNV Aurora, organisée au port de Tanger Ville. Cet événement symbolique illustre l'importance croissante du marché marocain dans la stratégie de GNV, mais aussi, plus largement, le rôle structurant des flux intra-méditerranéens dans la dynamique du groupe.

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Une stratégie méditerranéenne structurée autour de l'Afrique du Nord

Cependant, au-delà de cette vitrine marocaine, c'est bien la continuité historique avec la Tunisie qui constitue l'un des piliers les plus solides de la stratégie de la compagnie. Dans une déclaration accordée aux médias tunisiens en marge de cet événement, Matteo Catani, Directeur général de GNV, a rappelé la profondeur de l'engagement de l'opérateur sur le marché tunisien. Selon lui, GNV est présente sur les liaisons entre la Tunisie et l'Italie depuis plus de 30 ans, une longévité qui s'est traduite par une contribution directe à la structuration du transport maritime dans le pays.

Le dirigeant a souligné que l'augmentation du trafic de passagers et de véhicules au port de Tunis-La Goulette depuis le début des années 2000 est étroitement liée au développement progressif de l'offre de la compagnie, en complément des opérateurs nationaux et internationaux déjà actifs sur ces lignes. "GNV, a-t-il insisté, s'inscrit dans une logique de complémentarité et non de substitution, participant à l'élargissement global de la capacité de transport entre les deux rives".

L'ambition du groupe est également d'améliorer chaque année la qualité de service, en jouant sur plusieurs leviers : fréquence des traversées, politique tarifaire, confort à bord et fiabilité opérationnelle. Cette stratégie vise à répondre à deux dynamiques majeures : d'une part, les besoins de la diaspora tunisienne installée en Europe, et d'autre part, le développement des échanges commerciaux et touristiques entre la Tunisie et ses partenaires européens, en particulier l'Italie.

Dans cette logique, GNV a récemment renforcé son dispositif avec l'ouverture d'une liaison directe entre Tunis et Civitavecchia (Rome). "Cette nouvelle route permet de réduire significativement les temps de traversée et d'offrir une alternative plus directe aux passagers, tout en consolidant la position de la compagnie sur l'axe Tunisie-Italie", a encore précisé Matteo Catani.

Pression sur les coûts et rôle du transport maritime

Interrogé également sur la question des prix, Matteo Catani a reconnu un contexte exceptionnel marqué par la hausse des coûts du carburant et les tensions géopolitiques ayant un impact direct sur le transport maritime. Pour y faire face, GNV a mis en place des offres promotionnelles destinées à optimiser le taux de remplissage des navires, tout en atténuant l'effet de l'augmentation des coûts sur les passagers.

"Malgré ces contraintes, le ferry demeure une solution de transport particulièrement compétitive, combinant efficacité logistique pour les marchandises et accessibilité pour les voyageurs... Le ferry reste, aujourd'hui, le moyen de transport le plus efficient et le plus compétitif", a-t-il encore assuré.

Finalement et non moins important, le responsable a précisé que GNV se positionne aujourd'hui comme l'un des rares opérateurs reliant l'ensemble des pays du Maghreb aux principaux ports du sud de l'Europe, notamment en Italie, en Espagne et en France. Cette connectivité régionale s'appuie désormais sur une flotte modernisée, plus durable et mieux adaptée aux exigences environnementales futures.

À travers cette stratégie combinant innovation technologique, transition énergétique et consolidation de ses marchés historiques, GNV confirme une trajectoire de long terme en Méditerranée. Et dans cette équation, la Tunisie demeure un axe structurant, à la fois historique et stratégique, que la compagnie entend continuer à accompagner dans la durée.