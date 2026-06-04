Madagascar: JIOI 2027 - Le pays abrite le tournoi de tennis

Exclu du programme officiel des Jeux des Îles de l'océan Indien (JIOI) 2027 aux Comores, le tennis pourrait néanmoins avoir droit à sa compétition régionale. Un accord de principe a été trouvé pour que Madagascar accueille le tournoi, offrant ainsi aux athlètes de l'océan Indien l'opportunité de concourir malgré cette exclusion. Hary Manohisoa Andriantefihasina, président de la Fédération malgache de tennis (FMT), l'a confirmé hier au Campus Yas Madagascar à Andraharo lors de la signature de partenariat entre ce dernier et la FMT.

La mobilisation s'organise pour éviter que les tennismen et tenniswomen de l'océan Indien ne soient privés de compétition en marge des Jeux des Îles de l'océan Indien (JIOI) 2027 prévus aux Comores. En mission à Roland-Garros, le président FMT, Hary Manohisoa Andriantefihasina, a multiplié les échanges avec les responsables des ligues de La Réunion et de Mayotte ainsi qu'avec les fédérations des Seychelles et des Comores.

Ces concertations ont débouché sur un accord de principe visant à organiser un tournoi régional de tennis en parallèle des Jeux. Madagascar a exprimé sa volonté d'en assurer l'accueil afin de permettre aux représentants des différentes îles de continuer à défendre leurs couleurs.

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« Pour le moment, c'est un accord de principe entre Mayotte, La Réunion, les fédérations des Comores, des Seychelles et de Madagascar, qui prévoit la disponibilité de ce dernier à héberger ce tournoi pour ne pas léser les joueurs et joueuses. La date n'est pas encore fixée », a expliqué Hary Manohisoa Andriantefihasina.

Cette initiative témoigne de la solidarité entre les acteurs du tennis de la région et de leur volonté commune de préserver une compétition devenue incontournable pour le développement de la discipline dans l'océan Indien.