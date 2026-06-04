Madagascar: Judo - Tournoi des cinq continents - Neuf combattants de la diaspora en lice en France

Présence massive. Madagascar participera à la 7e édition du Tournoi des cinq continents qui se déroulera du 5 au 7 juin à la Halle des sports de Fronton en Haute-Garonne dans le Sud-Ouest de la France. La Grande Île sera représentée par neuf combattants de la diaspora malgache en France.

Sept des représentants du pays sont engagés chez les seniors dont quatre garçons et trois filles. Chez les garçons, on peut citer les trois anciens du Judo Club Saint-Michel, les frères Ando et Rojo Razananaivo engagés respectivement dans la catégorie des -73 kg et celle des -100 kg ainsi que le fils du président de la Fédération malgache de judo, Rickey Saïd, chez les -90 kg.

Le quatrième est Gabriel Randrianaridera chez les -66 kg. Du côté des filles, il y a Maylis Andrianjafintsalama chez les -52 kg, Aina Rakotonandrasana chez les -57 kg et Idealy Ny Aina (-63 kg). Madagascar aura deux représentants chez les jeunes, en l'occurrence Dylan Andrianjafintsalama chez les cadets -55 kg et Doryan Maksim chez les -55 kg minimes.

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La compétition réunira environ deux mille judokas venant d'une quarantaine de pays du monde entier. Les porte-fanions du pays, avec d'autres judokas de la diaspora, ont bénéficié d'un stage de trois jours ce week-end à Toulouse. Le camp d'entraînement a été animé par l'ancien coach de l'équipe malgache et professeur dans le Lot-et-Garonne, Didier Cucchi, 7e dan, et le directeur du Toulouse Judo, Eric Rousselle, 6e dan.