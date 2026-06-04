Madagascar: Partenariat - Yas Business soutient le tennis de la Grande Île

La Fédération malgache de tennis bénéficie d'un nouveau soutien de poids. Yas Madagascar, par l'intermédiaire de Yas Business, accompagnera désormais le développement de la discipline à travers un partenariat mêlant appui financier et solutions technologiques. La Fédération malgache de tennis (FMT) et Yas Business ont officiellement signé une convention de partenariat hier au Campus de Yas Madagascar à Andraharo.

Cet accord, conclu pour une durée initiale de douze mois, marque le début d'une collaboration que les responsables de la FMT espèrent voir se prolonger sur au moins quatre années. À travers ce partenariat, le tennis rejoint les disciplines sportives soutenues par Yas Madagascar dans le cadre de sa politique d'accompagnement du sport national.

La convention repose sur deux axes majeurs. Le premier concerne un soutien financier destiné à accompagner les activités fédérales et l'organisation des compétitions. Le second porte sur un appui matériel et technologique, en lien avec les services proposés par Yas. Des solutions de connectivité seront notamment mises à la disposition des ligues régionales afin de renforcer la communication et la gestion des activités sur l'ensemble du territoire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À travers ce partenariat, la Fédération malgache de tennis espère disposer de moyens supplémentaires pour poursuivre la structuration de la discipline et offrir aux athlètes les meilleures conditions de préparation sur la scène continentale.

« Ce partenariat avec Yas Madagascar est un coup de pouce pour le tennis malgache et nous en sommes très reconnaissants. Avec ce grand soutien, j'espère que cette collaboration ira bien au-delà des douze mois prévus », a déclaré le président de la Fédération malgache de tennis, Hary Manohisoa Andriantefihasina.

Cette collaboration intervient à un moment important pour la fédération, déjà tournée vers plusieurs échéances internationales. Les dirigeants ont d'ailleurs présenté la liste des joueurs appelés à représenter Madagascar lors de la Billie Jean King Cup prévue au Botswana au mois de juillet.