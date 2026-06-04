Madagascar: Concert - Dessiné - Mbaoé sensibilise à l'environnement

La restitution de la Bourse à la Création 2026 prendra la forme d'un spectacle inédit mêlant musique et bande dessinée ce vendredi à l'Alliance Française d'Antananarivo.

La musique rencontre le dessin pour porter un message en faveur de la planète. Après plusieurs semaines de résidence artistique, le groupe Mbaoé Madagascar présentera, ce vendredi à 17h30, à l'Alliance Française d'Antananarivo (AFT Andavamamba), une création originale sous la forme d'un concert dessiné consacré à la sensibilisation à l'environnement.

Cette représentation marque la restitution publique de la Bourse à la Création 2026, un programme soutenu par l'Alliance Française d'Antananarivo dans le cadre de son engagement en faveur de la création contemporaine. Menée du 11 mai au 5 juin, la résidence artistique a réuni plusieurs disciplines autour d'un même projet : associer musique, illustration et réflexion environnementale.

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Pour cette création inédite, Mbaoé Madagascar a assuré la conception musicale du spectacle en collaboration avec les bédéistes Annie Mun et Kitsune. Ensemble, les artistes ont imaginé une oeuvre où les univers sonore et visuel dialoguent en permanence. Les illustrations seront réalisées en direct et évolueront au rythme de la musique, offrant au public une expérience immersive à la croisée du concert et de la bande dessinée.

À travers cette approche artistique originale, les créateurs souhaitent sensibiliser le public aux enjeux environnementaux tout en explorant de nouvelles formes d'expression. Cette rencontre entre les arts visuels et la musique témoigne également de la volonté de favoriser les collaborations interdisciplinaires et de soutenir l'émergence de projets innovants sur la scène culturelle malgache.

La soirée se poursuivra par un after musical animé par le groupe The Revery.