Madagascar: Musique rap - Play lisitra 2e édition - Dix-huit artistes portent la nouvelle génération

La deuxième édition du Play Lisitra réunira, le 13 juin, au Stade Barea, les nouvelles figures montantes du rap malgache autour d'un même objectif : mettre en lumière la relève.

Le rap malgache s'apprête à démontrer une nouvelle fois sa vitalité. Le 13 juin prochain, le Stade Barea accueillera la deuxième édition du Play Lisitra, un rendez-vous qui réunira dix-huit artistes issus de la nouvelle génération afin de célébrer la diversité et l'évolution du mouvement hip-hop à Madagascar.

L'événement ambitionne de donner davantage de visibilité aux jeunes talents qui façonnent aujourd'hui le paysage du rap malgache. Après une première édition réussie, Play Lisitra revient avec une formule renforcée, offrant une scène d'envergure aux artistes émergents tout en proposant au public une expérience fédératrice autour de la culture urbaine.

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Organisé par le collectif Kolontsaina Mainty, en partenariat avec Orange Madagascar, le plateau réunira notamment RNDR, Jack'Dad, Fab's Brown, Ratsilahy & Ryan Anthony, Yrist, My Men Kaid, Eklyps, Geoscar, Khym's Ogami, Dillinger, Bond Sist, Kev's, Scka, Nix M & Sam Andrianarijemisa, Balz, Diibs, Lylriks, Rebl, Yetoon & Muamar, Dijoyh et Johrichh. Certains artistes effectuent leur retour sur scène tandis que d'autres participeront pour la première fois à l'événement. Des rappeurs venus de différentes régions, notamment de Fianarantsoa, sont également annoncés.

Diversité de choix

En tête d'affiche figure RNDR, récemment nommé ambassadeur d'Orange Madagascar. Pour l'artiste, le rap demeure avant tout un puissant moyen d'expression. « Le rap est une musique de texte », rappelle-t-il, soulignant la capacité de cette nouvelle génération à transmettre des messages et à développer sa propre identité artistique. Selon lui, « les dix dernières années ont vu émerger une relève particulièrement dynamique, marquée par de nouveaux styles, de nouvelles sonorités et une plus grande diversité de choix pour le public ».

Cette évolution s'inscrit dans une histoire déjà longue de plus de trente-cinq ans pour le rap malgache. RNDR estime : « Chaque artiste de cette nouvelle vague se distingue par son propre univers, sa personnalité et ses morceaux, contribuant ainsi à enrichir la scène nationale. » Il reconnaît que certaines incompréhensions peuvent parfois exister entre générations, mais insiste sur la nécessité de favoriser le dialogue.

« Avec MBL, nous comprenons cette évolution », affirme-t-il, avant d'ajouter que l'objectif est de rapprocher les différentes générations du rap et de dépasser les conflits souvent alimentés par une méconnaissance mutuelle.

La programmation sera complétée par les prestations des DJ Yatang et DJ Hman, ainsi que par plusieurs surprises réservées au public. À travers cette deuxième édition, Play Lisitra confirme sa volonté de devenir une vitrine incontournable pour la nouvelle génération du rap malgache et un espace de rencontre entre les artistes, les passionnés et les différentes sensibilités du mouvement hip-hop.