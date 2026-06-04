Madagascar: Ambilobe - « Base de vie » au service de la jeunesse

De la route vers le savoir, les infrastructures de type « base de vie », construites par l'entreprise chinoise, entament ainsi une nouvelle mission. Il s'agit d'accompagner l'émergence d'une jeunesse mieux formée et mieux préparée aux défis de demain.

Après avoir servi de centre logistique et d'hébergement aux équipes chargées des travaux de réhabilitation de la Route nationale 5A, reliant Ambilobe à Iharana, la base de vie de l'entreprise CRBC ou China Road and Bridge Corporation, sise à Anjavimilay, s'apprête à accueillir une université pour le district d'Ambilobe. Elle est désormais mise à la disposition de la région Diana.

Cette infrastructure comprend une dizaine de bâtiments administratifs comprenant une centaine de logements, des salles de réunion ainsi que diverses installations pouvant être adaptées aux besoins de l'enseignement supérieur. Grâce à cette reconversion, les autorités entendent valoriser un patrimoine existant tout en répondant aux besoins croissants en matière de formation universitaire dans la région.

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Le général de brigade Louis Francio Marovavy, chef de région, s'est déclaré agréablement surpris par l'annonce faite par l'ambassadeur de Chine, Ji Ping, lors de la visite de la route RN5A, qui nécessite déjà des travaux d'entretien en raison des dégradations constatées. Il a salué un geste qui s'inscrit dans une vision de développement durable. Ce don constitue un investissement dans le capital humain, en offrant un cadre propice à la formation des jeunes générations.

Pour lui, l'aménagement de cette ancienne base de vie en campus universitaire constitue une opportunité stratégique. Elle permettra non seulement d'élargir l'offre de formation, mais également de renforcer l'attractivité du territoire en accueillant davantage d'étudiants et d'enseignants.

Cette initiative témoigne de la volonté des autorités chinoises de renforcer davantage leur présence dans le nord de Madagascar. « La région Diana recherchait un partenaire pour concrétiser ses projets et a trouvé un appui de taille. Il reste désormais à faire en sorte que cette opportunité produise des résultats concrets, notamment à travers l'ouverture d'une université à Ambilobe », a souligné le chef de région.