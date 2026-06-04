Tunisie: Baccalauréat 2026 - Le ministre de l'Éducation effectue une visite d'inspection dans les centres d'examens

Dans le cadre du suivi rigoureux des examens nationaux, M. Noureddine Nouri a inspecté ce matin les centres d'examen écrits des lycées Kheireddine Pacha et Hannibal à Ariana. Pour cette tournée, le ministre était accompagné du gouverneur de la région, Walid Sandid, et de la déléguée régionale de l'éducation.

Après avoir assisté au salut du drapeau national, le ministre est allé à la rencontre directe des candidats dans leurs salles. M. Nouri a tenu à motiver les futurs bacheliers en leur rappelant la dimension symbolique de cette échéance : selon ses mots, le baccalauréat ne représente pas un simple test individuel, mais constitue un grand « moment national » dont toute la Tunisie est fière.

La visite a également été l'occasion pour le premier responsable du secteur d'échanger avec le corps enseignant et administratif mobilisé. Le ministre a exprimé sa profonde gratitude aux surveillants et aux équipes logistiques pour leur professionnalisme. Il a réaffirmé que la réussite de ces examens est le fruit d'un effort collectif et d'une coordination étroite, exprimant sa totale confiance dans les compétences des cadres de la région.

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En marge de sa tournée, Noureddine Nouri s'est entretenu avec plusieurs parents d'élèves rassemblés devant les établissements. Il leur a transmis un message rassurant quant aux conditions logistiques et sanitaires mises en oeuvre pour le confort des élèves. Enfin, il a appelé les familles à la sérénité et à maintenir un accompagnement psychologique positif pour soutenir leurs enfants durant cette période cruciale.