Tunisie: Baccalauréat 2026 - Le ministre de l'Éducation effectue une visite d'inspection dans les centres d'examens

4 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Dans le cadre du suivi rigoureux des examens nationaux, M. Noureddine Nouri a inspecté ce matin les centres d'examen écrits des lycées Kheireddine Pacha et Hannibal à Ariana. Pour cette tournée, le ministre était accompagné du gouverneur de la région, Walid Sandid, et de la déléguée régionale de l'éducation.

Après avoir assisté au salut du drapeau national, le ministre est allé à la rencontre directe des candidats dans leurs salles. M. Nouri a tenu à motiver les futurs bacheliers en leur rappelant la dimension symbolique de cette échéance : selon ses mots, le baccalauréat ne représente pas un simple test individuel, mais constitue un grand « moment national » dont toute la Tunisie est fière.

La visite a également été l'occasion pour le premier responsable du secteur d'échanger avec le corps enseignant et administratif mobilisé. Le ministre a exprimé sa profonde gratitude aux surveillants et aux équipes logistiques pour leur professionnalisme. Il a réaffirmé que la réussite de ces examens est le fruit d'un effort collectif et d'une coordination étroite, exprimant sa totale confiance dans les compétences des cadres de la région.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En marge de sa tournée, Noureddine Nouri s'est entretenu avec plusieurs parents d'élèves rassemblés devant les établissements. Il leur a transmis un message rassurant quant aux conditions logistiques et sanitaires mises en oeuvre pour le confort des élèves. Enfin, il a appelé les familles à la sérénité et à maintenir un accompagnement psychologique positif pour soutenir leurs enfants durant cette période cruciale.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.