Tunisie: Sousse - Une candidate au bac passe son examen à l'hôpital après un malaise

Une candidate à l'examen du baccalauréat a pu passer ses épreuves ce jeudi à l'hôpital universitaire Farhat Hached de Sousse, après avoir été victime d'un malaise léger la veille, ayant nécessité son admission au service des urgences.

L'annonce a été faite par le délégué régional de l'Éducation à Sousse, Mohamed Ali Bouzidra, lors d'une intervention téléphonique sur Jawhara FM. Le responsable a précisé que la candidate a été prise en charge médicalement dans la soirée, avant de bénéficier ce matin de son droit de composer dans des conditions adaptées au sein de l'établissement hospitalier.

Il a indiqué qu'une salle d'examen a été spécialement aménagée à l'hôpital, permettant à la candidate de passer son épreuve dans de bonnes conditions, sous la supervision des surveillants officiels, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Le délégué régional a souligné la mobilisation des services de l'éducation à Sousse ainsi que leur engagement à garantir l'égalité des chances et à assurer des conditions d'examen appropriées à tous les candidats, sans exception.