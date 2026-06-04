Tunisie: Alerte chaleur - Des nuits caniculaires inédites frappent le pays

4 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

L'ingénieur environnemental et expert en climat, Hamdi Hachad, a mis en garde ce jeudi contre une hausse préoccupante des températures nocturnes en Tunisie, qui dépassent désormais les 30°C, alertant sur une intensification des phénomènes de chaleur extrême.

Intervenant sur Jawhara FM, l'expert a indiqué que la période de canicule, habituellement observée entre juillet et août, a commencé cette année dès le mois de mai, traduisant une évolution anormale des cycles climatiques. Hamdi Hachad a également souligné que les mers et les océans se transforment progressivement en vastes réservoirs de chaleur, ce qui accentue les phénomènes météorologiques extrêmes. Il a averti que certaines perturbations naturelles peuvent devenir beaucoup plus intenses lorsqu'elles interagissent avec des eaux marines anormalement chaudes, appelant les autorités à « prendre la situation au sérieux ».

Sur le plan sanitaire, l'expert a recommandé aux citoyens de renforcer les mesures de protection face à la chaleur : hydratation régulière, évitement de l'exposition directe au soleil, port de couvre-chefs et utilisation de crème solaire. Il a également conseillé de consulter l'indice des rayons ultraviolets via les applications mobiles afin d'adopter les comportements appropriés.

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Hamdi Hachad a par ailleurs insisté sur les risques liés aux températures supérieures à 35°C, susceptibles de provoquer des complications sanitaires, notamment chez les populations vulnérables. Enfin, il a appelé à renforcer les efforts de verdissement, notamment par la plantation d'arbres autour et à l'intérieur des habitations, soulignant leur rôle essentiel dans l'atténuation des effets de la hausse des températures.

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