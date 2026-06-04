Tunisie: Environ 100 migrants transférés vers le centre d'El Amra dans le cadre du retour volontaire

Une opération de transfert de migrants irréguliers originaires de pays d'Afrique subsaharienne a été organisée ce jeudi en Tunisie, dans le cadre du programme de retour volontaire vers leurs pays d'origine. Environ 100 personnes ont été concernées par cette opération.

Les migrants ont été transférés depuis le point de regroupement situé à la zone du Lac à Tunis vers le camp d'El Amra, dans le gouvernorat de Sfax. Selon une source de la Garde nationale citée par Jawhara FM, d'autres points de regroupement ont également été mis en place dans les gouvernorats de Sousse et de Nabeul. Ces sites permettent la prise en charge des migrants avant leur transfert vers le centre d'El Amra.

Ce centre sert de structure de transit où sont effectuées les procédures administratives et légales liées aux opérations de retour volontaire vers les pays d'origine. La même source a précisé que deux à trois opérations de transfert sont organisées chaque semaine depuis Tunis vers le camp d'El Amra dans le cadre de ce dispositif.