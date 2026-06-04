Sénégal: Perturbations temporaires du réseau électrique en période de pointe - Senelec pleinement mobilisée

4 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)

Senelec informe son aimable clientèle que le système électrique national fait actuellement face à des contraintes exceptionnelles d'exploitation liées à l'indisponibilité de certains moyens de production. En effet, des travaux programmés de maintenance nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des équipements sont en cours notamment sur la centrale Karpowership (KPS).

Cette situation intervient dans un contexte marqué par une forte demande d'électricité, notamment en raison de la hausse des températures observée sur l'ensemble du territoire. Malgré les efforts déployés par Senelec pour mobiliser l'ensemble des moyens de production disponibles et optimiser l'exploitation du système électrique, des interruptions de service pourraient être observées dans certaines localités.

Les équipes techniques de Senelec, en étroite collaboration avec l'ensemble des partenaires du secteur, sont pleinement mobilisées afin de rétablir les capacités de production concernées dans les meilleurs délais et de minimiser les impacts sur la qualité de service.

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