Tunisie: Accidents de la route meurtriers - Le gouvernorat de Kairouan se hisse en tête

Le gouvernorat de Kairouan s'est classé au premier rang national en matière d'indice de gravité des accidents de la circulation durant les cinq premiers mois de l'année 2026.

Cet indicateur, calculé sur la base du nombre de décès pour 100 accidents, a atteint 59%, selon les données de l'Observatoire national de la sécurité routière (ONSR).

Dans une déclaration à l'Agence TAP, le chef de la branche régionale du Centre-Ouest de la sécurité routière, Haïthem Chaâbani, a indiqué que le nombre d'accidents de la route enregistrés dans le gouvernorat a progressé de 29,85% entre le 1er janvier et le 31 mai 2026.

Au total, 87 accidents ont été recensés durant cette période, faisant 51 morts et 104 blessés, contre 67 accidents enregistrés à la même période de l'année précédente, qui avaient causé 23 décès et 88 blessés.

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L'analyse des facteurs à l'origine de ces accidents mortels révèle que l'excès de vitesse demeure la principale cause directe de l'insécurité routière dans la région.

À lui seul, ce facteur est responsable de 35,29% des décès enregistrés, soit 10 victimes, et de 31,03% du total des accidents recensés, correspondant à 27 sinistres.

D'autres comportements à risque ont également contribué à cette hausse de l'accidentalité, notamment l'inattention et le défaut de vigilance, à l'origine de 14,54% des accidents, ainsi que les changements de direction dangereux et les manoeuvres de traversée de chaussée, qui représentent 11,49% des cas.

Le non-respect de l'obligation de circuler à droite est, pour sa part, impliqué dans 10,34% des accidents enregistrés.

S'agissant des catégories de véhicules impliqués, les statistiques de l'ONSR montrent que les motocyclettes constituent la première source d'accidents dans le gouvernorat, avec une part de 47,13%.

Elles sont également directement impliquées dans près de 40% des décès enregistrés.

Les véhicules utilitaires légers et les voitures particulières arrivent ensuite, chacune de ces catégories ayant été impliquée dans des accidents ayant causé 10 décès durant les cinq premiers mois de l'année.

Les données relatives au profil des victimes indiquent par ailleurs que les jeunes âgés de 19 à 39 ans demeurent les plus exposés au risque routier.

Cette tranche d'âge représente à elle seule 47% des personnes décédées et 47% des blessés recensés dans la région.

Au niveau territorial, les délégations de Bouhajla, Haffouz, Kairouan-Nord et Kairouan-Sud figurent parmi les zones les plus touchées par les accidents, les décès et les blessures.

Cette situation est attribuée notamment à certaines insuffisances de l'infrastructure routière reliant ces localités, conjuguées à des facteurs comportementaux tels que la vitesse excessive et le manque de vigilance.