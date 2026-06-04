Tunisie: L'UNICEF met en garde contre les dangers de la violence à l'encontre des enfants au pays

4 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Le bureau de l'UNICEF en Tunisie a mis en garde contre les dangers de la violence contre les enfants, soulignant que les pratiques disciplinaires violentes sont largement répandues au sein des familles tunisiennes, malgré leurs répercussions négatives sur le développement et l'équilibre psychologique de l'enfant.

L'UNICEF a souligné dans un post publié à l'occasion de la « Journée internationale des enfants innocents victimes d'agression », que la violence n'est pas une méthode éducative et a des répercussions négatives à long terme sur l'enfant, appelant à la nécessité d"adopter des méthodes d'éducation positive basées sur le dialogue et les conseils, plutôt que sur la punition.

L'organisation a rappelé les résultats de l'enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) réalisée par l'Institut national de la statistique en 2023, qui a révélé que 8 enfants sur 10 âgés de 10 à 14 ans ont été victimes de méthodes éducatives violentes au sein de la famille.

Les résultats de l'enquête indiquent également que plus de 3 enfants sur 5 ont subi des punitions corporelles et plus de 3 enfants sur 4 ont été confrontés à plusieurs formes de violence psychologique.

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