Tunisie: Baccalauréat 2026 - 688 absents et trois cas de tricherie à Sousse

Le commissaire régional à l'éducation de Sousse, Mohamed Ali Boudhraa, a annoncé l'enregistrement de trois tentatives de fraude et de 688 cas d'absence lors de la première journée des épreuves de la session principale du baccalauréat 2026 dans le gouvernorat.

Dans une déclaration accordée à Diwan FM, le responsable a précisé que les tentatives de fraude détectées impliquaient l'utilisation de téléphones portables et d'écouteurs électroniques. Il a indiqué que toutes les mesures légales et disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur ont été prises à l'encontre des candidats concernés. Mohamed Ali Boudhraa a également souligné que la majorité des absences enregistrées concernait des candidats libres. Le responsable régional a ajouté que plusieurs autres cas d'absence ont été relevés dans les établissements scolaires publics et privés répartis à travers le gouvernorat de Sousse.