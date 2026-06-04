Tunisie: Un pôle régional de chirurgie cardiovasculaire bientôt opérationnel à Kasserine

4 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le ministère de la Santé a donné son accord pour la création d'un pôle spécialisé en chirurgie cardiaque et vasculaire dans le gouvernorat de Kasserine, a annoncé le directeur régional de la santé, Abdelghani Chaabani.

Dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, le responsable a précisé que les études relatives à la réalisation du projet devraient démarrer au cours des prochains mois. Selon la même source, le futur pôle comprendra deux blocs opératoires dédiés à la chirurgie cardiaque, ainsi qu'une unité de réanimation post-opératoire. Le projet prévoit également la création d'un service spécialisé en cardiologie doté d'une capacité d'accueil estimée à 70 patients.

Cette nouvelle structure vise à renforcer les services de santé spécialisés dans les régions de l'intérieur du pays et à améliorer la prise en charge des patients souffrant de maladies cardiovasculaires dans le gouvernorat de Kasserine et les régions voisines. Le projet s'inscrit dans le cadre des efforts visant à développer les infrastructures hospitalières régionales et à rapprocher les services médicaux spécialisés des citoyens.

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