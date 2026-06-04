Tunisie: Spécial démarrage BAC 2026 - Du déjà-vu pour les littéraires !

4 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par Dorra Ben Salem

Contrairement aux économistes et autres bacheliers inscrits aux sections scientifiques, les littéraires, eux, quittent l'établissement les regards peu rassurés. Certes, l'examen semblait être facile. Néanmoins, le moindre faux pas leur coûterait bien cher !

Rayene Hajri affiche un air serein. Il qualifie l'épreuve d'abordable. «Nous avions eu la chance durant la révision d'aborder un examen similaire. Il faut dire que pour la section lettres, le programme du baccalauréat préserve les mêmes matières et les mêmes sujets depuis les années 90...Cela dit, nous nous trouvons contraints de pencher la balance vers certains chapitres au détriment d'autres et ce, faute de temps suffisant pour réviser toutes les matières du programme».

A la sérénité de Rayène s'opposent la perplexité et le surmenage apparent d'Eya Toumi. Le visage blême, les yeux cernés, elle ne semble pas satisfaite de son rendement. «Je me suis trouvée dans l'obligation d'opter pour le sujet du travail bien que je l'aie éliminé de mes axes de révisions! Ce qui m'a encouragée à le faire, c'est sa formulation qui m'avait parue simple. Ce n'était pas le cas du tout de la première question qui m'a quelque peu déstabilisée : je n'ai pas compris, en fait, si la question portait sur la confidentialité et l'universalité ou plutôt sur l'ipséité et l'altérité», avoue-t-elle, la gorge nouée.

Entre la sérénité de Rayène et la perplexité d'Eya, le comportement rigolo de Youssef Ben Abdallah venait trancher la situation. Ce candidat semble être dépassé par la complexité du programme. Il a choisi d'égayer l'ambiance et de marquer le moment par de futurs souvenirs entre ami(e)s plutôt que de faire le dramatique !

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Bonne chance à tous !

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