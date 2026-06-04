Tunisie: Spécial démarrage BAC 2026 - Kairouan - Dans un climat apaisé

Le bac est un passage obligatoire et une étape décisive pour accéder à l'enseignement supérieur, et tous les candidats en lice se voient ainsi concourir à figurer en tête de liste des admis, sachant que la réussite dépend en grande partie de l'assiduité du travail tout au long de l'année scolaire.

Il va sans dire qu'à Kairouan tout a été mobilisé par les responsables régionaux pour la préparation logistique nécessaire des centres d'écrit, pour le soutien psychologique des candidats et pour le déroulement de cet examen dans de bonnes conditions, outre le fait de garantir à ceux qui habitent dans des zones reculées les moyens de transport à temps.

Ainsi, en cette journée historique du 3 juin, 7613 candidats au bac se sont dirigés vers les 31 centres d'écrit où un accueil hospitalier leur a été réservé avec la distribution de bonbons, de makroudh et de bouteilles d'eau minérale.

En outre, 17 candidats souffrant de handicap ont bénéficié de mesures exceptionnelles.

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Il y avait beaucoup d'effervescence et d'émotions avec la présence de parents désireux d'encourager leur progéniture et leur donner les derniers conseils.

Devant le lycée Ibn El Jazzar, Ali Fatnassi nous confie : «J'ai accompagné mon fils Ridha afin qu'il aborde cet examen avec beaucoup d'optimisme et de sérénité. Heureusement que cette année scolaire n'a pas été perturbée par les arrêts de cours et les grèves. Donc, moins de stress pour tous nos enfants».

Beaucoup d'optimisme

À la sortie des candidats, beaucoup de parents curieux de savoir comment s'est déroulée la première épreuve de philosophie de cet examen national dont les résultats pourraient permettre d'aspirer à des consécrations et à une brillante carrière, étaient présents devant les centres d'écrit.

Notons que la plupart des candidats étaient satisfaits et optimistes quant à cette première épreuve, comme nous le confie Eya Abdallah (de la section Sciences expérimentales) :

«Pour aujourd'hui, ça a marché et les sujets proposés sont à la portée d'un élève qui a travaillé avec assiduité toute l'année. Mais avec la philo, on ne sait jamais ; on peut avoir un 9 comme un 13, tout dépend des consignes données aux correcteurs. Maintenant, je dois me concentrer sur l'épreuve principale de demain...»

Alors bonne chance à tous nos candidats.