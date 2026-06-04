Tunisie: ASSAD - Désendettement en marche, export en berne

Contraction des ventes à l'international, redressement du marché intérieur, allègement sensible des engagements financiers à terme. Le premier trimestre 2026 dessine pour L'Accumulateur Tunisien ASSAD un tableau contrasté, où les signaux positifs côtoient des pressions conjoncturelles persistantes.

Sur les trois premiers mois de l'exercice en cours, le fabricant tunisien de batteries a dégagé un chiffre d'affaires global de 23,2 millions de dinars tunisiens (MDT), marquant un recul de 14,9 % par rapport aux 27,2 MDT enregistrés à la même période un an auparavant.

La ventilation géographique des ventes révèle des trajectoires radicalement opposées. Côté domestique, les revenus ont progressé de 9,1 %, passant de 14,3 à 15,5 MDT, un gain qui atteste d'un ancrage renforcé d'ASSAD sur son marché naturel. À l'export, la situation est tout autre : les recettes ont chuté de 41,3 %, tombant de 13,0 MDT à 7,6 MDT.

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Cette érosion des ventes hors frontières trouve une explication précise : le renouvellement de la licence d'importation de BAA, filiale algérienne du groupe, a accusé un retard, privant temporairement la société de l'un de ses principaux débouchés extérieurs. La volatilité de la conjoncture internationale a par ailleurs pesé sur l'ensemble des flux à l'exportation.

Un profil financier en cours d'assainissement

Sur le front de l'endettement, la tendance est à l'allègement. L'exposition financière totale du groupe s'est établie à 76,4 MDT, soit une contraction de 4,9 % par rapport aux 80,4 MDT du T1 2025. La trajectoire de désendettement, engagée de longue date, se confirme ainsi trimestre après trimestre.

C'est toutefois sur la dette structurelle que la mutation est la plus marquée : l'endettement à moyen et long terme a reculé de 52,1 %, revenant de 21,7 MDT à 10,4 MDT. Cette réduction substantielle des engagements à terme traduit un rééquilibrage profond du passif financier de la société.

En revanche, les crédits de gestion, liés au financement courant des opérations, ont progressé de 12,5 %, atteignant 66,0 MDT contre 58,6 MDT précédemment, en réponse aux besoins d'exploitation du groupe.