Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - 'Abdoulaye Wade est un patrimoine de la nation'

Dakar — L'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade est un patrimoine de la nation et n'appartient plus au seul Parti démocratique sénégalais (PDS), formation politique dont il est le fondateur, a déclaré, jeudi, à Dakar, le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, en lançant les festivités du patriarche de la vie politique sénégalaise.

"Wade n'appartient plus au PDS seul, ni à ceux qui l'ont aimé, ni même à ceux qui l'ont combattu. Il appartient au patrimoine de la nation", a-t-il déclaré en présidant la cérémonie officielle de lancement de la commémoration du centenaire du troisième président sénégalais (2000-2012).

Cette journée d'hommage s'est tenue en présence de Sindiély Wade, fille de l'ancien chef d'Etat, d'autorités politiques, diplomatiques, religieuses et coutumières.

Cet hommage à l'endroit du président Wade "déborde de toutes parts le cadre d'un parti", a indiqué Bassirou Diomaye Faye, insistant sur les valeurs qui ont caractérisé l'homme.

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"Je voudrais seulement, devant notre jeunesse surtout, m'arrêter sur quelques-unes de ses vertus, non pour les admirer dans le passé, comme lorsqu'on visite le Monument de la Renaissance, mais parce qu'elles ont, pour notre temps, quelque chose à nous enseigner", a-t-il dit non sans faire un bilan de la vie du patriarche de la vie politique sénégalaise.

Le chef de l'Etat a souligné que la vie de Me Abdoulaye Wade précède la République sénégalaise qu'il a vu naitre. "Il était là avant nous tous. Il était là quand ce pays n'était encore qu'une promesse dans la bouche de quelques hommes qui refusaient d'y renoncer", a relevé le président Faye.

Il a rendu hommage à Me Wade, un homme qui "aime profondément le Sénégal" et qui refusait "le misérabilisme" du temps de son magistère à la tête du Sénégal.

"Jamais le président Wade n'a admis qu'un peuple pauvre fût condamné à penser étroitement. Il soutenait que la rareté des moyens n'excuse jamais la pauvreté des ambitions, et que la première richesse d'une nation réside dans la hauteur du rêve qu'elle ose former pour elle-même. Là où d'autres voyaient des dépenses, il voyait des semailles", a témoigné Bassirou Diomaye Faye.

Il est revenu sur les vertus de patience et de respect de l'adversaire qui caractérise à ses yeux l'ancien président de la République, dont il a également loué le sens de la nation, qu'il juge selon lui primordiale "sur tout".

De la vie centenaire d'Abdoulaye Wade, le chef de l'Etat a tiré des enseignements sur la vie de l'homme politique, dont l'idée que "rien de grand ne se bâtit sans une conviction plus grande que l'oeuvre elle-même".

Bassirou Diomaye Faye dit avoir appris de Wade "sans le savoir, qu'on peut tenir bon sans se durcir, et continuer d'aimer profondément un pays qui parfois vous éprouve. Cela, aucun manuel ne l'enseigne. On le reçoit humblement de ceux qui ont servi la nation avant nous, et qui l'ont fait grandir".

A l'en croire, malgré les épreuves qu'il a traversées durant plus de deux décennies dans l'opposition, Abdoulaye Wade a su pardonner et rester "un homme sans rancune".

Le président de la République considère Me Wade comme "un homme de combat, jamais de rancune. Un homme de pouvoir, jamais prisonnier du pouvoir. Un homme de son siècle, et déjà tout entier tourné vers le nôtre".