Sénégal: Bakel - Les enseignants décrètent 'une journée sans craie' à un de leur collègue

Bakel — L'intersyndicale des enseignants de Bakel (est) a décrété, jeudi, "une journée sans craie" au niveau de tous les établissements du département pour protester et réclamer justice pour un de leur collègue.

Fin mai, l'enseignant Adama Diao, directeur de l'école élémentaire de Diyabougou, village situé dans la commune de Kéniéba, "a été malmené par un élément de la gendarmerie dans cette localité", selon Fassaly Keïta, secrétaire général de l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal (UDEN) de Bakel.

L'enseignant a porté plainte suite à cet incident et attend depuis l'ouverture d'une enquête dans cette affaire.

"C'est une journée sans craie, une grève générale au niveau du département. Chacun est chez soi pour manifester notre mécontentement contre les bavures des forces de défense et de sécurité sur les enseignants", a expliqué Fassaly Keïta.

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"Tous les enseignants de l'école élémentaire ont déserté les classes, les collèges aussi, à part les classes de 3e qui font des cours de rattrapage", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS.

L'intersyndicale des enseignants de Bakel réclame justice et demande que soient mis fin à de tels agissements, a indiqué le syndicaliste, faisant état d'un phénomène "récurrent" dans ce département de la région de Tambacounda (est).

"Ces cas de violences sont très récurrents dans nos localités. Ils sont orchestrés le plus souvent sur les lieux de travail par les populations et les forces de l'ordre. Cela doit cesser, car l'enseignant ne mérite pas ces traitements, à tort ou à raison", fait valoir M. Keïta, rappelant qu'un mémorandum a été adressé à ce sujet au préfet de Bakel.