Afrique: Classement Jeune Afrique 2026 - La Tunisie au 13e rang africain

Le magazine Jeune Afrique a publié le 2 juin 2026 son palmarès annuel des vingt pays africains les plus performants. La Tunisie y occupe la treizième place avec 40,17 points distancée de près de neuf points par un Maroc solidement installé dans le top 5, rattrapée par une Algérie qui gagne sept positions en un an. Une situation qui révèle autant les atouts persistants du pays que ses fragilités structurelles, dans un continent où les équilibres se recomposent à grande vitesse.

Le palmarès 2026 de Jeune Afrique, qui évalue les pays selon la qualité de leur gouvernance, leur capacité d'influence et d'innovation, se voit cette année bouleversé par des mouvements de fond. Publié le mardi 2 juin 2026, ce classement annuel l'un des référentiels les plus suivis sur le continent consacre de nouveaux équilibres et bouscule plusieurs poids lourds historiques.

Au sommet, l'Afrique du Sud conserve sa couronne, demeurant largement en tête de l'édition 2026. Derrière elle, Maurice s'empare de la deuxième place avec 50,69 points, soit une progression de quatre rangs. C'est la Namibie qui crée la véritable sensation en grimpant sur la troisième marche du podium avec 49,89 points, s'offrant une spectaculaire remontée de douze places, l'une des plus fortes hausses observées cette année.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le reste du top 10 demeure extrêmement disputé : le Maroc se positionne au pied du podium à la quatrième place avec 48,92 points, suivi de près par le Nigeria à la cinquième place avec 48,17 points et l'Égypte sixième avec 47,30 points. Le Rwanda prend la septième place avec 43,27 points en progressant de quatre rangs, talonné par le Ghana huitième avec 42,77 points, la Côte d'Ivoire neuvième avec 42,01 points, et le Kenya qui ferme la marche à la dixième place avec 41,62 points.

La méthodologie repose sur l'évaluation de trois critères gouvernance, influence et innovation chaque critère étant composé de 24 indicateurs distincts, sélectionnés selon leur pertinence et leur disponibilité. Les données mobilisées couvrent principalement la période 2022-2024, avec pour certains indicateurs des informations disponibles jusqu'en 2025.

La Tunisie au 13e rang : une position médiane sous pression

La Tunisie se classe treizième avec 40,17 points, devant le Sénégal, qui occupe la quatorzième position avec 38,32 points. Cette place de milieu de tableau s'inscrit dans un groupe de pays où les écarts sont infimes et les positions très disputées : onze pays se tiennent en moins de deux points entre la dixième et la quatorzième place, rendant toute glissade aussi rapide que toute remontée.

Si Jeune Afrique ne précise pas explicitement l'évolution de la Tunisie par rapport à l'édition 2025, le contexte régional est lui-même éloquent. La Tunisie se retrouve désormais dépassée par une Algérie en pleine dynamique ascendante, et distancée par un Maroc qui confirme année après année son statut de locomotive nord-africaine.

Le Maghreb dans le classement : le fossé se creuse

Au niveau régional, la photographie du classement 2026 révèle une hiérarchie très marquée entre les pays du Maghreb. Le Maroc occupe la première place au Maghreb et le quatrième rang africain, devançant l'Algérie, la Tunisie et la Mauritanie dans la région. Le royaume obtient l'un de ses meilleurs résultats dans le domaine de la gouvernance, avec une note de 26,08 points, et enregistre 10,97 points pour l'influence, un indicateur qui prend notamment en compte la présence diplomatique, le rayonnement économique et l'attractivité touristique.

L'Algérie s'adjuge la douzième place avec un score global de 40,39 points, gagnant pas moins de sept positions par rapport à l'édition précédente l'une des progressions les plus significatives enregistrées dans ce palmarès annuel. Elle devance ainsi la Tunisie de seulement 0,22 point, un écart qui illustre à quel point les deux pays se livrent une course serrée pour le leadership nord-africain dans ce classement.

La Mauritanie ferme la marche du contingent maghrébin à la dix-huitième place, devant l'Éthiopie dix-neuvième et le Mozambique vingtième. Quant à la Libye, elle est absente du palmarès, reflet de ses profondes difficultés institutionnelles depuis plus d'une décennie.