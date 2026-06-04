Tunisie: Hamdi Hached - La chaleur nocturne est inquiétante et ne présage rien de bon...

Dans une intervention radiophonique accordée ce matin du jeudi 04 juin au micro de Jawhara FM; l'ingénieur environnemental et climatologue Hamdi Hached s'est montré peu rassurant quant aux récentes fluctuations thermiques.

Il a indiqué à ce titre que la survenue précoce de la canicule est inquiétante. En effet, l'intervenant s'est demandé si le mercure marque une hausse aussi importante à l'orée de l'été, comment sera l'atmosphère durant le reste de la saison estivale, voire durant la période automnale!

« Nous avons déjà vu les pays européens sous l'emprise de la canicule et sous une dôme de chaleur durant la semaine écoulée où plus de 1800 chiffres ont battu le record des températures jamais enregistré dans plusieurs régions ou pays. C'est par exemple le cas à Bordeaux où les températures ont atteint 37° en mois de mai dernier, ce qui n'a jamais été enregistré auparavant durant cette période. C'est également le cas dans certaines villes espagnoles où on a enregistré 40°, température également jamais enregistrée durant les mois de mai par le passé. D'ailleurs le dôme de chaleur de mise depuis le mois de mai est un phénomène qui survient normalement en juillet et août. Le fait que cette année, cela a eu lieu en mois de mai est un phénomène inédit et inquiétant », a-t-il confié. D'ailleurs, ajoute M. Hached, les prévisions météorologiques mondiales pour la période allant de 2026 à 2035 confirment des chaleurs exceptionnelles.

« Les observations font état d'une hausse considérable des journées où le mercure marque plus de 35°. Et selon l'OMS ces 35° sont considérés comme le seuil salubre. Une fois les températures sont supérieures à 35°, on parle déjà de problèmes de santé. Or, si autrefois, les journées où la température dépasse 35° étaient exceptionnellement limitées, à présent nous parlons de plusieurs semaines d'affilée où le mercure dépasse ce seuil », observe-t-il

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Ceci dit, rétorque le spécialiste, « le deuxième point qui est à mon sens le plus inquiétant, c'est la hausse de la température nocturne. A l'accoutumée en Tunisie, la différence entre la température diurne (enregistré vers midi) et celle nocturne durant l'été était d'environ 15 à 16 degrés. Du coup, c'est durant la nuit que nous vivons une trêve thermique où il fait souvent frais la nuit durant l'été. Or, à présent, on enregistre des températures nocturnes qui dépassent 30°! Et ceci est carrément anormal et inquiétant », conclut-il.