Tunisie: Les réserves en devises couvrent 104 jours d'importation

Les réserves tunisiennes en devises ont atteint 25,5 milliards de dinars au 2 juin 2026, soit l'équivalent de 104 jours d'importation, selon les dernières données publiées par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

À la même période de l'année précédente, les avoirs nets en devises s'élevaient à 22,6 milliards de dinars, représentant 98 jours d'importation. Ces chiffres traduisent une amélioration du niveau des réserves en monnaie étrangère du pays par rapport à 2025. Il est à rappeler que les réserves en devises constituent un indicateur clé de la capacité d'un pays à faire face à ses engagements extérieurs et à financer ses importations, notamment en produits énergétiques, alimentaires et équipements stratégiques.