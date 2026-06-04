Afrique: Système financier - Les superviseurs bancaires africains en conférence annuelle à Yaoundé

La capitale camerounaise, Yaoundé, accueille les 4 et 5 juin la Conférence et Réunion annuelle de la Communauté des superviseurs bancaires africains (CSBA), un rendez-vous continental de dialogue, de concertation et de coopération en matière de supervision bancaire, de stabilité financière et de régulation prudentielle.

Organisée conjointement par la CSBA, le Groupe technique de l'Association des banques centrales africaines (ABCA) et l'Institut de stabilité financière (ISF) de la Banque des règlements internationaux (BRI), avec l'appui institutionnel de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) et de la Commission bancaire de l'Afrique centrale (Cobac), cette conférence constitue un cadre d'échange sur les défis émergents de la supervision bancaire.

« L'édition 2026 se tient dans un contexte international marqué par l'accélération des innovations financières, le développement de l'intelligence artificielle dans les services financiers, l'émergence des cryptoactifs et des stablecoins, ainsi que la montée des risques cybernétiques », a indiqué le président de la BEAC, Yvon Sana Bangui, appelant à relever les défis émergents de la supervision bancaire en Afrique.

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Réunissant, deux jours durant, des gouverneurs de banques centrales, autorités de supervision bancaire, experts internationaux, institutions financières et partenaires techniques du continent, la rencontre entend favoriser une réflexion collective sur les nouveaux défis de la supervision bancaire et de la stabilité financière en Afrique.

Au-delà de sa dimension technique, précise les organisateurs, la rencontre de Yaoundé représente également une opportunité stratégique de renforcement de la coopération prudentielle africaine, de partage des meilleures pratiques réglementaires et de valorisation du rôle croissant des institutions africaines dans les débats internationaux sur la régulation financière.

Pour la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac), l'édition 2026 constitue enfin un moment important de visibilité institutionnelle, mettant en lumière l'engagement de la BEAC et de la Cobac en faveur d'un système bancaire africain plus résilient, plus innovant et mieux préparé aux transformations du secteur financier mondial.

Quatre grands enjeux seront au coeur des débats, à savoir renforcer l'efficacité de la supervision bancaire ; coopération prudentielle et résilience des systèmes financiers et la coopération prudentielle et résilience des systèmes financiers.

L'objectif de la rencontre est de contribuer au renforcement de la coopération entre superviseurs bancaires africains afin de promouvoir la stabilité financière et l'efficacité des dispositifs prudentiels sur le continent.

Elle permettra également d'encourager les échanges d'expériences entre autorités de supervision; de renforcer les mécanismes de supervision bancaire transfrontalière; de promouvoir les standards internationaux adaptés aux réalités africaines; de développer les partenariats techniques internationaux; d'améliorer les dispositifs de gestion des risques bancaires, mais aussi de renforcer la coordination entre autorités monétaires et prudentielles africaines.