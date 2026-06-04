Congo-Brazzaville: Musique - Le Groupe Extra Musica Nouvel Horizon au Bataclan à Paris

Les mélomanes parisiens vivent depuis quelque temps au rythme de l'attente du méga-concert du Groupe Extra Musica Nouvel Horizon en live au Bataclan le vendredi 5 juin, une production de Ted Morgan et Berbert Etou Prod

Cette date marque le retour sur la scène parisienne après plusieurs années depuis son dernier passage au Cabaret Sauvage.

Selon les informations recueillies auprès du chef d'orchestre Sonor Digital, sur place à Paris, ce concert s'annonce d'une ampleur supérieure aux précédentes prestations du groupe. L'événement est présenté comme un spectacle « dix fois plus important » que celui donné au Cabaret Sauvage, avec un accent particulier sur la mise en valeur de la musique congolaise et, plus largement, africaine.

Le scénario de la prestation annoncée prendra la forme d'un parcours rétrospectif. Le groupe prévoit de revisiter l'ensemble de son répertoire, « depuis les débuts jusqu'aux productions les plus récentes », offrant ainsi à la diaspora une occasion de découvrir en direct une large partie des oeuvres créées au fil des années.

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Il a précisé également que le concert du Bataclan s'inscrit dans une tournée plus vaste. Des dates en province ainsi que plusieurs représentations à Paville sont prévues. Dès le retour du Groupe Extra Musica Nouvel Horizon à Brazzaville, une série de concerts avant de repartir en Europe pour la poursuite d'une nouvelle tournée.

Cet événement s'adresse à un large public, bien entendu au tout-Paris musical, celle qui va au-delà de la seule communauté congolaise. Le groupe assure que les spectateurs « ne seront pas déçus » et promet une prestation destinée à rassembler tous les amateurs de musique africaine présents en Europe.