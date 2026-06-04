Congo-Brazzaville: Salon Osiane - La 10e édition prône la création des écosystèmes à forte valeur ajoutée

La 10e édition du Salon international de la Tech et de l'innovation d'Afrique (Osiane) s'est ouverte, le 2 juin, au Centre de conférence international de Kintélé, une banlieue située au nord de Brazzaville, sous les auspices du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso.

Le Salon Osiane 2026 se tient du 2 au 5 juin sur le thème : « Créons des écosystèmes à forte valeur ajoutée ». Il réunit les innovateurs et acteurs-clés de la transformation numérique venus de toute l'Afrique et d'ailleurs. Cette édition anniversaire célèbre une décennie de coopération technologique et économique, et pose les jalons d'une nouvelle dynamique digitale pour la région.

Jusqu'à vendredi, hormis le segment ministériel, plusieurs autres panels seront animés par des experts autour de la problématique principale « Comment construire des écosystèmes numériques à forte valeur ajoutée en Afrique centrale ?» A cet effet, quatre tribunes de haut niveau seront animées par des experts, décideurs et investisseurs sur les enjeux structurants du numérique sur le continent.

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A l'occasion, ils débatteront sur des stratégies à mettre en exergue pour bâtir les écosystèmes d'innovation performants, le nouveau modèle de leur financement, le service universel, la souveraineté et la gestion de l'identité numérique. De même, deux conférences seront aussi animées par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information dont l'une porte sur la cybersécurité en Afrique centrale. Il y sera organisé aussi un gala des 10 ans de vie d'Osiane ainsi qu'une journée des talents africains.

Dans son mot de circonstance, le promoteur du salon Osiane, Luc Missidimbazi, a retracé l'itinéraire de sa structure et rappelé les péripéties qui ont marqué le salon Osiane depuis sa création en 2017. « Depuis dix ans, Osiane n'est pas seulement un salon : c'est un mouvement. Au fil des années, nous contribuons à la construction d'un écosystème numérique ambitieux », a-t-il indiqué.

Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Frédéric Nzé, a, pour sa part, salué l'initiative qui contribue à la matérialisation de la vision numérique du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, qui a fait du secteur l'un des six piliers de développement dans son projet de société "Accélération de la marche vers le développement". « Notre objectif est de renforcer la place du Congo dans la dynamique du numérique et de faire du Congo un acteur de référence du numérique au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale », a indiqué le ministre.

Ouvrant les travaux, le Premier ministre a lui aussi apprécié le salon Osiane, soulignant l'intérêt de construire des écosystèmes numériques à forte valeur ajoutée dans le but, a-t-il dit, de garantir la souveraineté technologique du Congo et de la sous-région.