Sénégal: Médiation financière - 475 dossiers traités en 2025, contre 379 en 2024 (OQSF)

Dakar — L'Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF) dit avoir traité 475 nouveaux dossiers litigieux en 2025, contre 379 en 2024, soit une hausse de près de 25 %.

Sur l'ensemble des dossiers enregistrés, 357 concernent le secteur bancaire, la microfinance, les établissements financiers et La Poste, selon un document mis à disposition de l'APS, à l'occasion des Assises de la médiation et de l'éducation financière, ouvertes jeudi à Dakar.

L'Observatoire de la qualité des services financiers ajoute que 118 des dossiers litigieux enregistrés au cours de la même période relèvent du secteur des assurances, contre 71 l'année précédente, soit une augmentation de 66 %.

Dans le domaine des assurances, l'OQSF fait état d'un taux de résolution à l'amiable d'environ 94 % des dossiers litigieux, qui concernent majoritairement les sinistres en assurance IARD (Incendie, accidents et risques divers), qui représentent 90 % des dossiers.

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Les sinistres automobiles matériels constituent à eux seuls 72,22 % de ces réclamations, devant les dommages corporels (26,85 %) et les vols (1 %), indique le même document.

Les assurances-vie représentent pour leur part 10 % des litiges, répartis entre les produits de rente éducation (30 %) et de retraite complémentaire (70 %), ajoute-t-il.

Dans le secteur bancaire et de la microfinance, renseigne la même source, les principaux motifs de réclamation concernent la lenteur des transferts internationaux (25,4 %), les réclamations liées aux primes des actionnaires (19,1 %), les difficultés de remboursement de crédit (17 %), la mobilité bancaire (9,4 %) et les contestations d'écritures (8,9 %).

L'Observatoire de la qualité des services financiers, créé en 2009, est un organisme placé sous la tutelle du ministère des Finances et du Budget.

Il a notamment pour mission d'améliorer la qualité des services financiers, de protéger les usagers et de favoriser le règlement amiable des différends opposant les clients aux établissements financiers à travers un mécanisme de médiation.