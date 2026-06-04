Sénégal: Diourbel - Les services de l'État mobilisés pour la bonne organisation du Magal de Serigne Abdou Khadre Mbacké

Diourbel — Les services techniques déconcentrés de la région de Diourbel (centre), sous la supervision du gouverneur Ibrahima Fall, ont réaffirmé jeudi leur engagement à accompagner l'organisation du Magal de Serigne Abdou Khadre Mbacké, prévu le 19 juin prochain à Touba, a constaté l'APS.

Cette manifestation religieuse commémore la naissance de Serigne Abdou Khadre Mbacké, quatrième khalife général des mourides (1989-1990).

Le gouverneur Ibrahima Fall, qui présidait une réunion préparatoire à cet évènement, a annoncé le renforcement du dispositif sanitaire existant à travers l'installation de cinq postes médicaux avancés dotés d'ambulances médicalisées et de stocks suffisants de médicaments.

Il a également indiqué que la brigade régionale d'hygiène va mener des opérations de désinfection dans la ville sainte cinq jours avant le Magal.

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Concernant l'eau et l'assainissement, M. Fall a fait état de la mise à disposition de cinq citernes et de dix bâches à eau destinées à renforcer l'approvisionnement en eau potable.

Six camions de vidange seront par ailleurs mobilisés pendant trois jours pour assurer le curage des fosses septiques identifiées par le comité d'organisation.

Le comité d'organisation a sollicité la mise hors délestage de la ville de Touba durant trois jours ainsi qu'un renforcement de l'éclairage public afin de faciliter l'accueil des pèlerins.

Sur le plan sécuritaire, le commissariat spécial de Touba, la gendarmerie nationale ainsi que les autres forces de défense et de sécurité ont pris l'engagement de déployer des effectifs conséquents pour assurer la protection des personnes et des biens durant l'événement.

Le président du comité d'organisation, Serigne Sidy Mbacké, s'est félicité des réponses apportées aux différentes doléances formulées et a invité les services concernés à accélérer la mise en oeuvre des engagements pris en vue du bon déroulement du Magal.

Évoquant la personnalité de Serigne Abdou Khadre Mbacké, il a rappelé que ce dernier était "un grand soufi et un musulman accompli".

Fils de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké et de Sokhna Aminata Bousso, Serigne Abdou Khadre Mbacké a consacré sa vie à l'adoration d'Allah et à la transmission des enseignements de l'islam.

Imam ratib de la Grande Mosquée de Touba de 1968 à 1990, il exhortait constamment les fidèles à la quête du savoir, à l'honnêteté et à la lecture du Saint Coran.

Décédé en 1990 après onze mois de califat, il a laissé le souvenir d'un homme profondément attaché aux valeurs spirituelles, à la méditation et au respect scrupuleux des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, l'une des principales confréries musulmanes sénégalaises.