Sénégal: Thiès - La nouvelle phase de modernisation de l'éclairage public lancée à Takhikao et Thialy

Thiès — Le maire de la ville de Thiès, Babacar Diop, a lancé mercredi une nouvelle phase de modernisation et de densification de l'éclairage public ciblant les quartiers de Diakhao et Thialy, a constaté l'APS.

"Les phases 4 et 5 sont consacrées aux quartiers périphériques, pour renforcer la sécurité nocturne et dynamiser l'économie locale", a expliqué le maire Babacar Diop.

Selon lui, les précédentes phases avaient permis de rétablir l'éclairage au niveau des artères, des avenues et du centre-ville de Thiès.

"Nous avons décidé de consacrer le travail de cette année-ci, exclusivement aux quartiers périphériques et nous avons débuté ces travaux dans le quartier de Diakhao et de Thialy", a dit le maire.

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Babacar Diop, maire de la ville de Thiès, lors de cette cérémonie de lancement Il annonce que ces deux quartiers bénéficieront de "plus de 500 points lumineux". Les quartiers Hersent, Some et Takhikao vont suivre, a assuré le maire.

Selon l'édile, les quartiers de Médina Fall, Keur Issa, Cité Ouvrière, Carrière, Grand Thiès et Darou Salam 2, seront pris en compte lors de la phase 5.

"Ces quartiers sont confrontés aux problèmes d'insécurité, de défaut d'éclairage", a-t-il dit. C'est pourquoi la ville de Thiès s'est engagée à les rendre "bien éclairés", à travers les phases de modernisation et de densification de l'éclairage public, a ajouté l'édile.

"Au-delà de la question de la sécurité que l'éclairage prend en charge, nous avons voulu aussi lancer la phase 2 des feux tricolores", a renseigné Babacar Diop.