Angola: Le ministre d'État visite le centre de recherche de Huawei à Shanghai

Luanda — Le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Dionísio Manuel da Fonseca, a visité jeudi le centre de recherche de Huawei à Shanghai, dans le cadre de sa mission de travail en Chine, axée sur le renforcement de la coopération dans les domaines de l'innovation technologique, de l'inclusion numérique et de la modernisation administrative.

Accompagné de l'ambassadrice d'Angola en Chine, Dalva Ringote Allen, le responsable angolais s'est informé des dernières avancées technologiques développées par le géant chinois, alors que l'Angola cherche à consolider des partenariats stratégiques afin d'accélérer sa transformation numérique et le renforcement des compétences de ses cadres.

Selon un communiqué de l'ambassade d'Angola en Chine transmis à l'ANGOP, la visite chez Huawei a marqué le début de la seconde et dernière étape du déplacement de Dionísio Manuel da Fonseca en Chine, après trois jours d'intenses activités politiques, diplomatiques, économiques, sociales et culturelles à Pékin.

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Dans la capitale chinoise, le ministre d'État s'est rendu au Centre d'exposition de Zhongguancun, souvent surnommé la « Silicon Valley chinoise », où il a pris connaissance des principales réalisations du pays dans les domaines de l'innovation scientifique et technologique.

Créé en 2010 par le gouvernement municipal de Pékin et rouvert en mars dernier après plusieurs restructurations, ce centre rassemble plus de 560 technologies et produits développés par quelque 350 organisations, avec un accent particulier sur les solutions d'intelligence artificielle, l'intelligence empathique et les dispositifs médicaux de haute technologie.

Au cours de son séjour à Pékin, précise le document, Dionísio Manuel da Fonseca a eu des entretiens avec plusieurs hauts responsables chinois, dont Huang Jian Fa, vice-directeur exécutif du département ministériel chargé de la gestion des talents de haut niveau, des cadres et des échanges diplomatiques internationaux du Parti communiste chinois.

Le ministre d'État a également rencontré Chen Xiaodong, président de l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement (CIDCA), l'institution chargée de coordonner les programmes d'aide extérieure de la Chine.

Son agenda comprenait en outre des visites à l'École nationale d'administration publique de Chine, au Centre des services gouvernementaux de Pékin, au Centre d'assistance téléphonique aux habitants, au Musée national d'histoire ainsi qu'au Centre de commandement du transport ferroviaire de la capitale chinoise.

À Shanghai, le ministre d'État doit poursuivre dans les prochains jours un programme de travail consacré à la mobilisation de partenariats et de financements destinés à des projets de modernisation administrative, d'agriculture, de travaux publics, d'inclusion numérique et de formation des ressources humaines.