Afrique: Mondial 2026 - L'Égypte rêve de franchir le premier tour pour sa quatrième participation

Luanda — La sélection égyptienne de football nourrit l'ambition de dépasser la phase de groupes lors de sa quatrième participation à la Coupe du monde.

Placée dans le groupe G, l'équipe disputera ses rencontres à Seattle et Vancouver, aux États-Unis. Lors de ses participations précédentes, l'Égypte n'avait jamais réussi à franchir le premier tour.

Leader incontesté du football africain, avec un record de cinq titres continentaux et un palmarès de clubs impressionnant en compétitions de la Confédération africaine de football (CAF), l'équipe s'est qualifiée pour le Mondial 2026 en terminant première de son groupe de qualification, invaincue, avec huit victoires et deux matchs nuls, soit 26 points.

Les Pharaons ont fait leurs débuts en Coupe du monde en 1934 en Italie, avant de revenir en 1990, de nouveau en Italie, puis en 2018 en Russie.

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Pour sa première rencontre dans la compétition, l'Égypte affrontera la Belgique le 15 juin, puis la Nouvelle-Zélande le 22 juin, avant de conclure la phase de groupes contre l'Iran le 27 juin.

L'équipe est dirigée par Hossam Hassan, légende du football égyptien. En tant que joueur, il détient le record de meilleur buteur de l'histoire des Pharaons avec 69 buts en 177 sélections et a été capitaine de l'équipe nationale pendant de nombreuses années.