Afrique: Mondial 2026 - L'Égypte rêve de franchir le premier tour pour sa quatrième participation

4 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/BS

Luanda — La sélection égyptienne de football nourrit l'ambition de dépasser la phase de groupes lors de sa quatrième participation à la Coupe du monde.

Placée dans le groupe G, l'équipe disputera ses rencontres à Seattle et Vancouver, aux États-Unis. Lors de ses participations précédentes, l'Égypte n'avait jamais réussi à franchir le premier tour.

Leader incontesté du football africain, avec un record de cinq titres continentaux et un palmarès de clubs impressionnant en compétitions de la Confédération africaine de football (CAF), l'équipe s'est qualifiée pour le Mondial 2026 en terminant première de son groupe de qualification, invaincue, avec huit victoires et deux matchs nuls, soit 26 points.

Les Pharaons ont fait leurs débuts en Coupe du monde en 1934 en Italie, avant de revenir en 1990, de nouveau en Italie, puis en 2018 en Russie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour sa première rencontre dans la compétition, l'Égypte affrontera la Belgique le 15 juin, puis la Nouvelle-Zélande le 22 juin, avant de conclure la phase de groupes contre l'Iran le 27 juin.

L'équipe est dirigée par Hossam Hassan, légende du football égyptien. En tant que joueur, il détient le record de meilleur buteur de l'histoire des Pharaons avec 69 buts en 177 sélections et a été capitaine de l'équipe nationale pendant de nombreuses années.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.