Angola: João Lourenço adresse un message au Président vietnamien

Luanda — Un message du Président de la République d'Angola, João Lourenço, destiné à son homologue vietnamien, Tô Lâm, a été remis jeudi à Hanoï par le ministre des Relations extérieures, Téte António.

Selon un communiqué du ministère des Relations extérieures transmis à l'ANGOP, le message a été reçu par le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lô Hoài Trung.

D'après la même source, la missive est porteuse de sentiments d'amitié, de fraternité et de solidarité entre les peuples et les gouvernements des deux pays.

La remise du message a précédé les entretiens officiels entre les délégations angolaise et vietnamienne.

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Au cours de la rencontre, les chefs de la diplomatie des deux pays ont passé en revue l'état actuel des relations bilatérales et examiné les mesures susceptibles de renforcer la coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun.

À cette occasion, les deux parties ont plaidé pour la préservation du haut niveau de confiance politique qui caractérise leurs relations et ont exprimé leur volonté de dynamiser les mécanismes de coopération susceptibles de contribuer au développement économique et social des deux nations.

Téte António et Lô Hoài Trung ont également affiché une convergence de vues sur plusieurs questions multilatérales, soulignant l'importance du respect des principes de la coopération internationale, du dialogue et du soutien réciproque aux candidatures de l'Angola et du Vietnam au sein des organisations internationales.

Les discussions ont aussi permis un échange d'informations sur la situation intérieure de chaque pays, leurs programmes respectifs de développement national ainsi que les principaux projets visant la croissance économique, la modernisation des infrastructures et l'amélioration des conditions de vie des populations.

La révision et l'actualisation des instruments juridiques encadrant la coopération bilatérale ont également figuré à l'ordre du jour, afin de les adapter aux défis et opportunités actuels.

Lors de cette rencontre, Téte António a souligné que l'Angola et le Vietnam entretiennent des relations historiques fondées sur le respect mutuel, la solidarité et une volonté commune d'approfondir leur coopération au bénéfice de leurs peuples respectifs.

Le ministre a par ailleurs réaffirmé l'intérêt de l'Angola pour l'élargissement des partenariats économiques, commerciaux et d'investissement avec le pays asiatique.

De son côté, Lô Hoài Trung a réitéré l'engagement du Vietnam en faveur du renforcement des relations bilatérales, qualifiant l'Angola de partenaire important sur le continent africain.

Le responsable vietnamien a également mis en avant les nombreuses opportunités de coopération dans les secteurs de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de l'éducation et de la formation des ressources humaines.

Le ministre Téte António effectue depuis mercredi une visite officielle de trois jours au Vietnam, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays.