Tunisie: Journée mondiale de l'environnement - 'Stop Pollution' réitère son appel à une mobilisation citoyenne contre la crise écologique à Gabès

Tunis — Le collectif "Stop Pollution" oeuvrant pour une meilleure qualité de vie à Gabès, réitère son appel à une mobilisation citoyenne massive pour dénoncer la crise écologique qui frappe la région, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin de chaque année.

Sous le slogan "Le peuple exige le démantèlement des unités", le collectif entend poursuivre sa lutte contre la pollution industrielle générée par les unités polluantes du Groupe Chimique Tunisien (GCT) et son engagement pour la défense des droits fondamentaux à la santé, à l'environnement et à un développement équitable.

Le programme des actions annoncées comprend un rassemblement de protestation, le vendredi 5 juin 2026, à Chott Sidi Abdel Salam à Gabès à partir de 17h00, ainsi qu'une manifestation à Tunis, le même jour à 18h00, devant le siège du GCT.

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Le samedi 6 juin 2026, une "marche de protestation" débutera à 17h00 devant le Tribunal de première instance de Gabès, en direction du siège du gouvernorat, afin de dénoncer le jugement prononcé en février dernier, rejetant la demande d'arrêt des unités polluantes du GCT pour absence de preuve du préjudice, et de réaffirmer le droit à une vie digne.

Le collectif lance ainsi son appel pressant aux citoyens, ainsi qu'à toutes les forces civiles et vives du pays pour une participation massive à ces mouvements.

Le Tribunal de première instance de Gabès avait rendu, en février 2026, son jugement dans l'affaire en référé visant à obtenir l'arrêt immédiat de l'activité des unités polluantes du GCT, en rejetant la demande d'arrêt pour absence de preuve du préjudice.

Cette affaire, dont le jugement a été reporté à plusieurs reprises, a été portée devant la justice par l'ordre régional des avocats, dans l'objectif de mettre fin à l'activité des unités polluantes du GCT, parallèlement à des mouvements populaires revendiquant leur démantèlement et affirmant l'opposition des habitants de Gabès à toutes sortes de cohabitation avec la pollution.

D'après le collectif, "la crise environnementale se poursuit depuis plus de 53 ans à Gabès, entravant le développement et détruisant les fondements d'une vie décente dans une région aux caractéristiques uniques. L'activité chimique industrielle a détruit le golfe de Gabès en y anéantissant 93 % de la biodiversité marine et impacté négativement la seule oasis maritime de la Méditerranée, outre l'épuisement des ressources en eau, la détérioration de la santé publique de la population et la propagation de maladies dangereuses".

Actif depuis 2012, le collectif "Stop pollution" défend le droit de la région de Gabès à un environnement sain et plaide pour l'éradication de toutes les formes de pollution et le changement du modèle de développement régional.