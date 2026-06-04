Ile Maurice: Football - Guillaume Hoareau parrain de la compétition

Le coup d'envoi de la Decathlon Kids Cup 2026 a été donné le dimanche 31 mai avec le premier tournoi qualificatif de la Zone 3, regroupant les régions de Moka, Flacq et Grand-Port. Née en 2025 de la collaboration entre la RM Academy by AFN, Decathlon Maurice et Events by Bedouin, cette compétition s'adresse aux catégories U8 et U9. Elle adopte un format de jeu en 6 contre 6 avec des matches de 12 minutes. Les organisateurs ont annoncé lundi que l'ancien international français Guillaume Hoareau sera le parrain officiel de cette édition 2026.

Pour cette première journée, les organisateurs de la compétition ont affirmé que les matches étaient intenses, dans une ambiance festive et avec une forte affluence de parents et de supporters. L'événement ambitionne d'offrir un cadre structuré et sécurisé basé sur les standards internationaux, tout en mettant en avant le fair-play et le respect.

Dans la catégorie des moins de 8 ans (U8), trois rencontres ont déterminé la hiérarchie de la zone. Les Moka Rangers ont dominé la Club Life Academy sur le score de 10 à 0, avant de s'incliner 1 à 2 face à l'EDF Dodo. L'EDF Dodo a ensuite validé sa première place en s'imposant 2 à 0 contre la Club Life Academy. Au classement final de la journée, l'EDF Dodo prend la tête avec 6 points (+3), suivie des Moka Rangers avec 3 points (+9) et de la Club Life Academy, qui ferme la marche avec 0 point (-12).

Chez les moins de 9 ans (U9), les cinq équipes engagées ont disputé quatre matches chacune. L'EDF Dodo a réalisé un parcours sans faute avec quatre victoires : 5-2 contre Coeur et Partage, 3-0 contre la Club Life Academy, 1-0 contre les Moka Rangers et 5-0 face aux Beach Raptors. L'équipe de Coeur et Partage se classe deuxième avec 9 points après ses succès face aux Beach Raptors (3-1), à la Club Life Academy (1-0) et aux Moka Rangers (2-1). Les Moka Rangers et la Club Life Academy se partagent la troisième place avec 4 points, devant les Beach Raptors qui ferment le classement avec 0 point.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La suite des qualifications se déroulera le 6 juin pour la Zone 2 (Black River, PlainesWilhems, Savane) et le 7 juin pour la Zone 1 (Rivière-duRempart, Pamplemousses, Port-Louis). Les phases finales nationales se tiendront au AFN Necker Training Centre à Mapou le 13 juin pour les U8 et le 14 juin pour les U9.