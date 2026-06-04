Ile Maurice: Des ossements retrouvés près de la station de métro de Saint-Louis

4 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Des restes humains ont été découverts mercredi 3 juin, vers 17h20, à Pont-Rouge, à Pailles, sur un terrain situé derrière la station de métro de Saint-Louis.

Selon les premières constatations effectuées sur place, plusieurs ossements, dont un crâne, ont été retrouvés. Cette découverte a rapidement mobilisé les forces de l'ordre.

Sur les instructions du médecin légiste, les restes ont été récupérés puis transférés à la morgue afin de subir des examens et analyses approfondis en vue de leur identification.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cette découverte et faire la lumière sur cette affaire.

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