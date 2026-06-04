Ile Maurice: Message du ministre Bhagwan aux Mauriciens

Le 5 juin, sak lane, tou bann pei atraver le mond selebre Zourne mondial lanvironman.
Pou ki nou rapel ki nou ena enn sel planet ek ki bann humains pena lezot lakaz, apart la planète Terre. Alor nou ena enn obligation pou protez lanvironman nou planet ek protez tou form lavi lor la ter. Nou popilasion zordi realize ki, si nou lanvironman pa prop, se nou lasante ki soufer.
Gouvernman pe servi boukou larzan piblik pou ramas salte ki dimounn inn zete dan bor larout, dan drin, dan terin vag ek lor laplaz.
Lane apre lane, netwaye pe kout pli ser, savedir ki nou ena mwins larzan pou fer lezot devlopman ek anbeli nou pei. Nou nek perdi nou letan.
Netwaye ek netwaye parski ena boukou Morisien pe kontign sal nou pei, pe kontign kiltiv move labitid ek paret zot fier de sa.
À l'occasion Journée mondiale de l'Environnement, mo invit bann zeness, bann 16 a 24 an, relev enn defi :
- Anou fer enn revolision kiltirel pou sanz konportman nou populasion,
- Anou aret salir, anou flerir
- Anou aret polie nou ler ar petrol,
- Anou servi otan ki posib lenerzi soler
- Anou protez nou larivier ek nou lagon
Pou ki dime nou bann zanfan kontign viv kouma nou finn viv lor sa planet-la.
Bonne fête de l'Environnement.