Ile Maurice: La Bibliothèque nationale et l'ambassade de Russie encouragent les jeunes à lire

Dans le cadre de l'International Book Giving Day, la National Library of Mauritius, sous l'égide du ministère des Arts et de la culture, en collaboration avec l'ambassade de la Fédération de Russie, a organisé une activité autour du livre et de la lecture le lundi 1er juin à la salle de recherche de la bibliothèque nationale, à Port-Louis. Placée sous le thème Making books accessible and reading enjoyable for young students, cette initiative a réuni des élèves de la Northlands Primary School de Triolet autour d'une cérémonie de don de livres et de discussions sur l'importance de la lecture chez les jeunes.

L'événement a débuté à 12 h 30 avec l'arrivée de l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie à Maurice, Irada Zeynalova. Dans son discours de bienvenue, la directrice de la National Library, Toolsee Kreetee Ramnauth, a souligné l'importance de promouvoir la lecture dès le plus jeune âge. Elle a également mis en avant les liens de coopération qui unissent la National Library et l'ambassade de Russie depuis plusieurs années.

Selon elle, cette relation s'est renforcée davantage depuis 2024 grâce à la présence d'Irada Zeynalova, à travers différents événements culturels et échanges amicaux. Elle a aussi salué le dynamisme de l'ambassade de Russie dans les domaines de la diplomatie culturelle, des partenariats et de la sensibilisation du public à travers les médias locaux. La cérémonie a été marquée par un don de livres par l'ambassade de Russie à la National Library, dans le but de rendre davantage de livres accessibles aux jeunes lecteurs mauriciens.

Deux intervenants ont ensuite pris la parole pour partager leur expérience et leur passion pour la lecture et l'écriture. Margaret Li Yin, Senior Academic Media Coordinator à l'Open University of Mauritius, a parlé de son parcours dans le domaine éducatif et littéraire. Auteure de plusieurs ouvrages pour enfants, notamment Voyage dans le monde des petits, Mais où est-il donc passé ? et Cours toujours, elle a encouragé les élèves à développer leur imagination et leur créativité à travers les livres.

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Le jeune auteur mauricien Ouday Chuttoo, âgé de 18 ans et élève à l'Adolphe de Plevitz SSS, a également captivé l'audience avec son intervention. Très engagé dans les initiatives de jeunesse, les questions d'égalité et les débats sociaux, il utilise l'écriture comme moyen d'expression et de sensibilisation. Auteur de plusieurs oeuvres littéraires dont The Ashes of Tomorrow, Unshattered ainsi que le recueil de poésie Where the Stars Go to Bleed, Ouday Chuttoo a encouragé les jeunes présents à croire en leur potentiel et à utiliser la lecture et l'écriture pour mieux comprendre le monde qui les entoure.

Les élèves présents ont aussi eu l'occasion de poser des questions aux deux auteurs lors d'une séance interactive. Plusieurs thèmes ont été abordés, notamment l'inspiration derrière leurs livres, l'importance de la lecture chez les jeunes ainsi que les défis rencontrés dans le parcours d'un écrivain. Cette interaction a permis aux élèves de participer activement à l'activité dans une ambiance conviviale et enrichissante. À travers cette activité, la National Library et l'ambassade de Russie souhaitent continuer à promouvoir l'amour des livres, la culture de la lecture et l'accès au savoir auprès des jeunes générations.