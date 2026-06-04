Sénégal: Centenaire d'Abdoulaye Wade - La Nation rend hommage à un acteur majeur de l'histoire du pays

Le Sénégal a célébré ce 4 juin à Dakar le centenaire de l’ancien président Abdoulaye Wade lors d’une cérémonie organisée au Théâtre national Doudou Ndiaye Rose. L’événement a réuni le président de la République, SEM Bassirou Diomaye Faye, des membres du gouvernement, des responsables politiques, des autorités religieuses et coutumières, des diplomates ainsi que les proches de l’ancien chef de l’État.

À travers leurs interventions, le président Bassirou Diomaye Faye et Sindiely Wade, fille de l’ancien président, ont rendu hommage au parcours politique et humain de celui qui a marqué plusieurs décennies de la vie publique sénégalaise.

Diomaye Faye salue un « patrimoine national »

Dans son discours, le chef de l’État a présenté Abdoulaye Wade comme une figure qui dépasse désormais les clivages politiques.

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« Le président Wade n’appartient plus au seul PDS, ni à ceux qui l’ont aimé, ni même à ceux qui l’ont combattu. Il appartient au patrimoine de notre nation », a déclaré Bassirou Diomaye Faye.

Évoquant la longévité politique de l’ancien président, il a retracé le parcours d’un homme né à l’époque coloniale, devenu acteur puis témoin des grandes transformations du Sénégal moderne. Le président de la République a insisté sur plusieurs valeurs qu’il estime constitutives de l’héritage de Me Wade.

La première de ces vertus est, selon lui, la patience. Il a rappelé les nombreuses candidatures présidentielles d’Abdoulaye Wade avant son accession au pouvoir en 2000, après plus de deux décennies d’opposition politique.

Le chef de l’État a également mis en avant son respect de l’adversaire politique, évoquant notamment l’alternance de 2000, considérée comme un moment majeur de la démocratie sénégalaise. Pour Bassirou Diomaye Faye, cette période a démontré qu’il était possible de conquérir ou de transmettre le pouvoir dans le respect des institutions et de la volonté populaire.

Enfin, il a souligné l’engagement panafricain et la vision de développement portée par l’ancien président, notamment à travers les investissements réalisés dans les infrastructures, l’éducation et les grands projets nationaux.

Un hommage familial empreint d’émotion

Prenant la parole au nom de la famille, Sindiely Wade a remercié les Sénégalais pour leur fidélité et leur soutien à l’ancien président au fil des décennies.

Elle a rappelé le rôle joué par les citoyens dans les différentes étapes de son parcours politique, depuis les années d’opposition jusqu’à son accession à la magistrature suprême.

Au-delà de la figure publique, elle a dressé le portrait d’un père attaché aux valeurs du travail, de la persévérance et du service de la communauté.

« Il nous a appris que rien de durable ne s’obtient sans effort, que les convictions doivent être défendues avec constance », a-t-elle déclaré.

Évoquant un souvenir personnel remontant à 1988, alors que son père était emprisonné à la suite des tensions post-électorales, elle a raconté avoir reçu une lettre dans laquelle il expliquait le sens de son engagement politique et sa conviction de devoir considérer chaque Sénégalais comme l’un de ses propres enfants.

Sindiely Wade a également adressé ses remerciements au président Bassirou Diomaye Faye pour avoir placé la célébration sous son haut patronage, estimant que ce geste traduisait « la maturité démocratique » du Sénégal et sa capacité à honorer les personnalités ayant contribué à son histoire.

Un siècle d’histoire

Né le 29 mai 1926, Abdoulaye Wade a traversé un siècle d’histoire sénégalaise et africaine. Opposant historique au régime socialiste pendant plusieurs décennies, il accède à la présidence de la République en 2000 à l’issue de la première alternance démocratique du pays. Il dirigera le Sénégal jusqu’en 2012.

La cérémonie du centenaire a ainsi constitué un moment de rassemblement autour de la mémoire d’un acteur majeur de la vie politique nationale. Au-delà des appartenances partisanes, les différents intervenants ont mis en avant son rôle dans l’évolution démocratique du Sénégal ainsi que les valeurs de persévérance, d’engagement et de service public associées à son parcours.