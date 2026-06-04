Sénégal: Un investissement de 12 milliards de FCFA pour faire décoller le futuriste complexe avicole intégré de Ngogom

La pose de la première pierre du complexe avicole intégré de Ngogom marque une étape décisive dans la quête de souveraineté alimentaire du Sénégal. Porté par la société sénégalaise Westaves Sénégal, en partenariat avec le Brésil, ce projet d'un coût d'investissement de 12 milliards de FCFA incarne une révolution silencieuse mais profonde pour la filière avicole nationale.

Un tournant majeur dans la course de la souveraineté alimentaire inclusive. Le mardi 5 mai 2026 restera une date symbolique pour la filière avicole sénégalaise. Ce jour, s'est tenue la cérémonie de pose de la première pierre du premier complexe avicole intégré d'Afrique de l'Ouest, à Ngogom, dans la région de Diourbel, en présence des autorités locales, de partenaires internationaux et d'acteurs de la filière.

Ce projet, porté par Westaves Sénégal, ambitionne de réduire la dépendance du pays aux importations d'oeufs à couver et de structurer une véritable industrie avicole nationale. Avec un chiffre d'affaires de 450 milliards de francs CFA, 50 000 emplois et plus de 50 millions de poulets produits chaque année, le Sénégal est déjà un leader régional dans ce secteur. Pourtant, cette réussite repose sur une fragilité majeure : l'importation annuelle de 80 à 90 millions d'oeufs à couver, pour une facture oscillant entre 22 et 30 milliards de francs CFA. Une dépendance qui expose la filière aux aléas du marché mondial. Le complexe de Ngogom se veut la réponse à cette vulnérabilité.

Implanté sur 45 hectares au coeur du bassin agricole de Diourbel, le site regroupera l'ensemble de la chaîne de valeur avicole: des poulaillers automatisés adaptés au climat tropical, une usine d'aliments pour animaux d'une capacité de 10 tonnes par heure alimentée en céréales locales, et un couvoir industriel de pointe.

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Ce dernier produira des poussins issus de la génétique EMBRAPA du Brésil, réputée pour leur robustesse en climat tropical et leur productivité exceptionnelle. Dès la première phase, le complexe générera 17 à 19 millions d'oeufs à couver par an, couvrant 20 à 25 % de la demande nationale, à un prix inférieur de 20 à 30 % aux oeufs à couver (OAC) importés.

Un investissement de près de 12 milliards FCFA mobilisé par le tandem Westaves Sénégal et son partenaire brésilien

Au-delà des chiffres, ce projet incarne une vision stratégique. La phase 2 portera la capacité à 600 000 sujets reproducteurs, ce qui permettra au Sénégal de couvrir la totalité de ses besoins et de se positionner comme un hub régional de la génétique avicole. Un centre de formation accompagnera le transfert de savoir-faire brésilien aux techniciens sénégalais.

C'est un modèle intégré et durable qui se dessine. Au cours de la cérémonie de pose de la première pierre, l'ambassadrice du Brésil au Sénégal, Daniela Xavier, a souligné la portée stratégique de ce partenariat. «Ce complexe contribuera à réduire la dépendance du Sénégal aux importations et à renforcer sa souveraineté alimentaire. Le Brésil est fier d'apporter son expertise génétique et technologique à un projet qui incarne une coopération exemplaire.», a-t-elle soutenu.

Ses propos traduisent l'engagement du Brésil à accompagner le Sénégal dans sa quête d'autonomie agricole. De son côté, le sous-préfet, Mamadou Lamine Ngom, a insisté sur les retombées locales. Pour lui, ce complexe symbolise le lien solide de coopération entre le Sénégal et le Brésil. Aussi croit-il qu'il constitue un véritable levier de développement économique et social, en dynamisant l'économie locale, en créant des centaines d'emplois et en renforçant la production nationale de volaille.

«C'est une tranformation systémique, que nous allons faire ici. C'est une revolution silencieuse», a declaré pour sa part, le maire de Ngogom, Pape Momar Ngom. Avec un investissement global de près de 12 milliards de francs CFA, le complexe de Ngogom s'inscrit dans la stratégie «Sénégal Vision 2050 », qui place la souveraineté alimentaire au coeur du développement. Ses retombées attendues sont multiples: réduction des importations, création de richesses locales, élargissement de l'assiette fiscale, dynamisation des marchés et stimulation des petites entreprises agro-industrielles.

En somme, une structuration durable de la filière avicole. La pose de la première pierre de ce complexe avicole n'est pas seulement un acte symbolique. Elle marque le début d'une transformation profonde, où le Sénégal choisit de produire localement ce qu'il consomme, de créer de la richesse sur place et de bâtir une filière compétitive et souveraine.