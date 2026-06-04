Afrique: Groupe Ecobank - Les actionnaires approuvent le versement de dividendes de 40 millions de dollars

Les actionnaires d'Ecobank Transnational Incorporated (Eti), société mère du Groupe Ecobank, ont approuvé le 3 juin dernier, l'ensemble des résolutions soumises lors de l'Assemblée générale ordinaire 2026 tenue à Lomé, notamment l'approbation d'un dividende final au titre de l'exercice 2025, marquant ainsi la première distribution aux actionnaires du Groupe depuis 2022.

Selon un communiqué de presse, le versement d'un dividende de 0,16 centime de dollar américain par action constitue une étape importante, validant la mise en oeuvre réussie de la stratégie croissance, transformation et rendement (Gtr) du Groupe. Cette stratégie, explique-t-on, s'est concentrée sur le renforcement des fondamentaux du Groupe, l'amélioration de sa capitalisation et de la qualité de ses actifs, ainsi que sur la priorité accordée à la résilience à long terme et à la création de valeur pour les actionnaires. Les résultats de l'exercice 2025 démontrent que cette approche rigoureuse se traduit désormais par une valeur tangible pour nos actionnaires.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, informe la même source, le Groupe Ecobank a enregistré un bénéfice avant impôt (Pbt) record de 801 millions USD, en hausse de 21% par rapport à l'année précédente, tandis que les revenus nets ont progressé de 17% pour atteindre 2,45 milliards USD.

Le résultat d'exploitation avant provisions et avant impôt a augmenté de 29 % pour s'établir à 1,265 milliard USD, reflétant une forte dynamique de croissance des revenus dans l'ensemble des pôles d'activités et des régions du Groupe.

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Avec un ratio de fonds propres de 16,7%, soit environ 420 points de base au-dessus du seuil réglementaire, le Groupe a maintenu une marge de capital suffisante pour reprendre le versement de dividendes. Cette solidité financière a été complétée par un coefficient d'exploitation record de 48,3%, témoignant d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle et d'un engagement constant en faveur de la discipline de gestion.

En approuvant l'ensemble des résolutions - portant sur les états financiers audités, le dividende, ainsi que la réélection des administrateurs et la nomination de Mme Cathia Lawson Hall en tant que nouvel administrateur - les actionnaires ont validé à la fois les performances du Groupe en 2025 et l'orientation stratégique définie par le Conseil d'administration et la direction générale.

S'exprimant lors de l'Assemblée générale ordinaire, le Président du Conseil d'administration, Papa Madiaw Ndiaye, a déclaré : «Notre solide performance financière en 2025 a marqué le retour au versement de dividendes à nos actionnaires. Ce dividende de 40 millions de dollars US reflète directement la résilience de notre modèle panafricain unique, la maturité de notre institution ainsi que les compétences et la discipline de nos équipes. Cet accomplissement illustre parfaitement ma confiance absolue dans la solidité du Groupe, et dans sa capacité à continuer de générer une croissance durable et de la valeur à travers le continent ».

Il a ajouté que les performances du Groupe démontrent les avantages d'un modèle économique diversifié opérant sur plusieurs marchés et secteurs africains, permettant à Ecobank de saisir les opportunités de croissance tout en préservant sa résilience face aux différents cycles économiques.

Jeremy Awori, Directeur général du Groupe Ecobank, a déclaré : «Nos actionnaires ont une nouvelle fois réaffirmé avec force leur confiance dans notre stratégie de croissance, transformation et rendements (Gtr). Grâce à notre approche volontaire et structurée de la croissance, nous créons de la valeur pour nos actionnaires tout en transformant les paiements et le commerce dans nos 34 marchés. Progressivement, notre modèle panafricain construit l'infrastructure qui permettra de façonner l'avenir de l'architecture financière du continent ».